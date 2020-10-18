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التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:25 م
التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب التنسيق - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2020، على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 22/10/2020.
 
وفي إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020.
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل،  قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2020 عن العام الماضي بنحو 15300 طالب وطالبة.
 
• تقدم إجمالى عدد (212446) طالبا وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.
 
• بلغ عدد الطلاب المرشحين (204980) طالبا وطالبة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.
 
وقد استنفذ عدد (7466) طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في ضوء الحد الأدني المعلن.
 
• سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهولاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين.
 
■ قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)
 
• سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 حتي يوم الخميس الموافق 22/10/2020.
 
■ التحويل بين الكليات الجامعية
• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-
 
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.
 
التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

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