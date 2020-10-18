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"التأمينات" تعلن استمرار صرف معاشات أكتوبر بدون معوقات

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:00 م
"التأمينات" تعلن استمرار صرف معاشات أكتوبر بدون معوقات اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى استمرار صرف معاشات شهر أكتوبر وانه يتم الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة بدون أى معوقات مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية، كما تواصل اللجان المشكلة بمتابعة عمليات الصرف بجداول منظمة منعا للتكدس أمام المنافذ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح اسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1 و4 أكتوبر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 5 و6 أكتوبر.

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى 7 و11 أكتوبر الجارى مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.

 


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