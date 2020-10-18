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"الإحصاء" يكشف 90% من الأسر المصرية تقع تحت مظلة منظومة الدعم

الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:00 ص
"الإحصاء" يكشف 90% من الأسر المصرية تقع تحت مظلة منظومة الدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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يشكل الدعم الغذائى، جزءا أساسيا من نظام شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر، وذلك من خلال نظام بطاقات التموين التى تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى دعم الخبز.

 

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أكثر من 90% من الأسر تقع تحت مظلة منظومة الدعم حتى الشريحة السابعة من المجتمع عام 2017/2018، وذلك بعد توزيع أفراد الأسر على 10 شرائح إنفاقية متساوية فى عدد الأفراد تضم كل شريحة 10% من إجمالى الأفراد، وترتيبهم تصاعديا طبقا لقيمة الإنفاق السنوى للفرد.

 

وأظهرت البيانات، أن هذه النسبة من الأسر المدعومة انخفضت مع زيادة المستوى المعيشى للأسرة لتصل إلى 77.5% فى شريحة الأنفاق العليا "الفئة العاشرة" عام 2017/2018، وبالنسبة لتغطية بطاقات التموين للفقراء، فقد بلغت نحو 93.6% عام 2017/2018، وبلغت نسبة التغطية فى معظم المحافظات أكثر من 90% فيما عدا محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد.

 

وتبذل الدولة جهدا كبيرا من أجل حماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.

 

ويعتبر برنامج تكافل وكرامة والذى بدأ عام 2015 من ضمن البرامج التى تبنتها الدولة لخدمة الفقراء، وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج «تكافل» و14٪ «كرامة» بقيمة 6.6 مليار جنيه مقابل 3.6 مليون أسرة تضم حوالى 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019/2020.

 


الاحصاء

جهاز الاحصاء

الدعم

منظومة الدعم

اخبار الاقتصاد

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