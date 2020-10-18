الأوقاف تنشر فيديو جهود بناء المساجد خلال 6 سنوات..وتؤكد: مصر تعمر بيوت الله

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب تحت عنوان "مصر تعمر بيوت الله"، رصدت خلاله ما تم بناؤه من مساجد خلال 6 سنوات والذى يزيد على 1200 مسجدا بالإضافة إلى صيانة 3600 مسجد، مؤكدة أن ما تم بناؤه من مساجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غير مسبوق.

وقالت وزارة الأوقاف فى الفيديو، إن الدولة تواجه فوضى الجماعات الإرهابية والتخريبية بالبناء والتشييد، لافتة إلى أن عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر فقط وصل إلى 409 مساجد، وهو رقم غير مسبوق.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أكد أنه ما تم بناؤه من مساجد جديدة فى مصرنا العزيزة فى خلال 6 سنوات، ربما لم يبن فى أى دولة أخرى على الإطلاق، فقد بنى ما يزيد على (1200) مسجد جديد، وما قامت به وزارة الأوقاف من إحلال مساجد قديمة وإعادة بناؤها أو صيانتها يزيد على (3600) مسجد، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن الطيب.