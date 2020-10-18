اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:10 م
الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل أمطار - أرشيفية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من حالات عدم الاستقرار بالطقس بداية من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد في الأسبوع الجديد.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن هناك فرصا لسقوط أمطار غزيرة في القاهرة من خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل إلى حد السيول في سيناء، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن التغيرات السريعة التي تحدث في فصل الخريف تجعلنا ننصح المواطنين بمتابعة حالة الطقس قبل النزول من المنزل، لافتاً إلى أن فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر، حيث إن أغلب الأجواء في فصل الخريف تكون عن عدم استقرار.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وطقس حار على شمال وجنوب الصعيد مع شبورة مائية والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.
 
ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

الدكتور محمود شاهين

مدير مركز التحاليل والتنبؤات

الأرصاد الجوية

سقوط امطار

اخبار

امطار

الطقس

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مياه الدقهلية تعلن حالة الطواريء استعدادًا لموسم الأمطار

الأحد، 18 أكتوبر 2020 06:33 م

توقعات بسقوط أمطار الثلاثاء على السواحل الشمالية والصحراء الغربية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 04:32 م

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:45 م

محافظة القاهرة تنفذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحى بمحيط منطقة المنصة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:35 ص

إعلان حالة الطوارئ بـ"الرى" استعدادًا لموسم السيول.. الوزير: تنسيق كامل مع المحافظات وغرف عمليات على مدار 24 ساعة.. والانتهاء من تجهيز مراكز الطوارئ.. ومركز التنبؤ بالأمطار يساعد على اتخاذ إجراءات وقائية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

خالد عبد الغفار يعلن بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أسبوعين

خالد عبد الغفار يعلن بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أسبوعين

ما هى الطريقة الآمنة للتخلص من الجوانتى وكمامة كورونا ؟ "الصحة" تجيب

ما هى الطريقة الآمنة للتخلص من الجوانتى وكمامة كورونا ؟ "الصحة" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة