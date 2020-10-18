الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من حالات عدم الاستقرار بالطقس بداية من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد في الأسبوع الجديد.



وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية " TeN "، أن هناك فرصا لسقوط أمطار غزيرة في القاهرة من خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل إلى حد السيول في سيناء، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن التغيرات السريعة التي تحدث في فصل الخريف تجعلنا ننصح المواطنين بمتابعة حالة الطقس قبل النزول من المنزل، لافتاً إلى أن فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر، حيث إن أغلب الأجواء في فصل الخريف تكون عن عدم استقرار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وطقس حار على شمال وجنوب الصعيد مع شبورة مائية والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.