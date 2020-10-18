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ارتفاع بورصة مسقط بختام جلسة الأحد.. وإيقاف تداول "الحسن الهندسية"

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:13 م
ارتفاع بورصة مسقط بختام جلسة الأحد.. وإيقاف تداول "الحسن الهندسية" سوق مسقط
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.25% رابحاً 8.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3602.460 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 795.3 ألف ريال عبر تنفيذ 398 صفقة لعدد 38 سهماً. 
 
وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 5.59%، ثم سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 5.13%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.65%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 8.77%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 8.51%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 6.98%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 188.8 ألف ريال عماني، وارتفع السهم بنسبة 0.52%.
 
وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن إيقاف التداول على أسهم شركة الحسن الهندسية، وذلك لعدم إفصاحها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وإعادة التداول على سهم مسقط للتمويل بعد الإعلان عن نتائجها المالية.
 
وحققت شركة مسقط للتمويل، صافي الاستثمار في مديونيات التمويل 123.9 مليون ريال عماني خلال الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 140.7 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 12%، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 2.7 مليون ريال عماني مقابل 134 ألف ريال عماني أرباح بنسبة انخفاض 2154%.
 
كما أعلنت سوق مسقط، عن الموافقة على زيادة رأس مال شركة الوجهة الوطنية للترفيه عن طريق الاكتتاب من 13.9مليون سهم إلى 24.8 مليون سهم بزيادة 10.9 مليون سهم بسعر ريال عماني، على أن تدرج أسهم زيادة رأسمال الشركة في السوق الثالثة.

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