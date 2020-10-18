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أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:39 م
أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا، اليوم الأحد، بإعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم:

1 ـ مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً

2- صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.

3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
 
4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
 
5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.
 
6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.
 
7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.
 
8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.
 
9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
 
10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
 
11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.
 
12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.
 
13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.
 
14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.
 
15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.
 
16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.
 
17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.
 
18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.
 
19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.
 
20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.
 
21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.
 
 

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