أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا، اليوم الأحد، بإعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم:
1 ـ مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً
2- صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.
3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.
6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.
7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.
8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.
9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.
12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.
13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.
14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.
15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.
16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.
17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.
18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.
19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.
20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.
21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة