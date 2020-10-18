أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18-10-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 18-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام التداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند 624.244 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، العامة للصوامع والتخزين، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، رواد السياحة-رواد، اودن للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، دلتا للإنشاء والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، مستشفى النزهة الدولي، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام التداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند 624.244 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 257.6 مليون ورقة مالية بقيمة 838.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.6 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.62%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 13.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 699.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.8 مليون جنيه، 432.3 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 1033 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 49.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 8.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 9.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.63%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 5.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.60%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 15.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 6.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.37%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.14%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 21.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 6.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 21.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.