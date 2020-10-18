اليوم السابع
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الأحد، 18 أكتوبر 2020 04:01 م
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وإزاى تحميه من كورونا بالمدرسة

أستاذ طب أطفال: ابعدى طفلك عن ساندوتشات اللانشون والسوسيس فى اللانش بوكس

الأحد، 18 أكتوبر 2020 04:00 م
أستاذ طب أطفال: ابعدى طفلك عن ساندوتشات اللانشون والسوسيس فى اللانش بوكس الدكتورة سناء يوسف أستاذ طب الاطفال
كتبت أمل علام

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حذرت الدكتورة سناء يوسف أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس، من الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة، والأملاح، والسكر، لأنها تخفض المناعة بشكل عام والأطفال خصوصا، وتقلل التركيز والأداء المدرسى،

وتحذر طبيبة الأطفال من إعطاء الأم الأطعمة المصعنة مثل اللانشون، والسوسيس، ويمكن أن يتناول الأطفال ساندوتش البورجر المصنوع في المنزل من اللحم الجيد وليس فول الصويا، لأن كثيرا من الأطفال يعانون من الحساسية من فول الصويا، موضحة أن البروتين الحيوانى يمدنا بالأجسام المناعية أكثر بكثير من بروتين فول الصويا.

وأضافت، أن الفول من البقوليات، فيمكن إعطاء الطفل البقوليات مثل الفول، وحمص الشام، والفاصوليا، واللوبيا الجافة وهى من الأشياء  الصحية جدا لأطفالك، ويجب أن تحرصى على أن يتناولها مرة أومرتين في الأسبوع، بالإضافة إلى بعض المكرونة، أو الأرز، وطبق السلطة أساسى، مضيفة "مش مهم وضع بروتين حيوانى."

وقالت انه يجب ان تحرص الأم على الاهتمام بوجبة الإفطار،على ان يحتوى على فيتامين" C"، وزنك وفيتامين" د "، والكالسيوم بالحرص على تناول علبة زبادى في الإفطار، وأن يحتوى اللنش بوكس الخاص بالطفل على ثمرة من الخضروات والفواكه، والحرص على ساندوتش من البروتين مثل التونة، أو الفراخ، أو الكفتة، أو التونة أو البيض، لأن البروتين يساعد في تكوين الاجسام المناعية التي تحمى الجسم من الأمراض.

كيف تحمى طفلك من كورونا؟

للحماية من كورونا، قالت المدارس قللت الأعداد ، ولا يجب أن يرتدى الطفل أقل من 5 سنوات الماسك، إلا إذا كان يتعرض لشخص يعانى من العدوى، والماسكات الخفيفة  تدخل في فمه مع التنفس، مما تزيد من ثانى أكسيد الكربون، ويمكن أن يحدث له دوخة وإغماء، مشيرة إلى أن أهم حاجة غسل اليدين بالماء والصابون، وحتى إذا قام بتطهير يديه بالكحول يجب غسل يديه بالماء بعد المطهرات قبل الأكل، وعدم ترك المطهرات على يديه، لأنها تحتوى على مواد سامة، مع ضرورة ترشيد استخدام المطهرات حتى لا تسبب الحساسية، 

وقالت، الأطفال من سن 12 فما فوق يمكن ارتداء الماسك البعيد عن الأنف والفم، موضحة أن تطعيم الانفلونزا ممنوع للأطفال أقل من 3 سنوات، وأهم حاجة تقى من كورونا هو تناول الأكل الصحى من الخضار، والفاكهة، والماء


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