أخبار البورصة اليوم الأحد 18-10-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام التداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند 624.244 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، العامة للصوامع والتخزين، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، رواد السياحة-رواد، اودن للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، دلتا للإنشاء والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، مستشفى النزهة الدولي، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام التداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند 624.244 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 257.6 مليون ورقة مالية بقيمة 838.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.6 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.62%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 13.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 699.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 31.8 مليون جنيه، 432.3 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 1033 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

مصر للألومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن فوز شركة بيكتل الأمريكية بالعطاء الفني والمالي لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، بغرض زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولى (مشروع الخط السابع)، مضيفة أنه جاري التحضير للمراحل الأولية للبدء في المشروع.

فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مساحة 5 آلاف فدان في مدينة حدائق العاصمة، لازال قيد الدراسة من قبل المجموعة.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عن تحقيق الشركة إيرادات بلغت 315 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 341 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.2%، وتحولت الشركة للخسارة وحققت خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه مقابل صافي أرباح 32.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

بنك فيصل الإسلامي

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 5.6 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة انخفاض 1.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 826.6 مليون جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 38.8%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة العربية للصناعات الهندسية 10.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا 132 ألف سهم، 45.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1000 سهم، 1318 سهم، 305.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، سبيد ميديكال، 132 ألف سهم، 8382 سهم، 409 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 322.4 ألف سهم.

العربية للصناعات الهندسية

أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، عن بيع شركة الملتقى العربي للاستثمارات عدد 10.5 مليون سهم بالشركة بسعر 1.059 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 11.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 33.31% إلى 27.01%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.