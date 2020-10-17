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42.93 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 17 أكتوبر 2020 02:23 م
42.93 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط 42.93 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الجمعة، منخفضا بمقدار 23 سنتا وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.88 دولار للبرميل منخفضه بمقدار 8 سنتات .
 
 
وجاء انخفاض أسعار النفط من التأثر  السلبي بفعل مخاوف من أن ارتفاعا كبيرا للإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا والولايات المتحدة يكبح الطلب في منطقتين من بين أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم، بينما أضافت قوة الدولار الأمريكي المزيد من الضغوط على الأسعار وفقا لرويترز، كما تراجع النفط إذ يتجه الدولار لأفضل أداء أسبوعي في هذا الشهر اليوم، إذ تسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس وتعثر إحراز تقدم صوب تحفيز أمريكي في سعى المستثمرين القلقين لشراء الأصول الآمنة. 
 
وفي أوروبا، أعادت بعض الدول فرض حظر تجول وإجراءات عزل عام لمواجهة زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما فرضت بريطانيا قيودا أشد لكبح انتشار كوفيد-19 في لندن .
 
 
وتخطط دول "أوبك+" لتقليص تخفيضات الإنتاج في مطلع يناير المقبل. وتخفض المجموعة حاليا الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

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