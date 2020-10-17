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وزير التعليم: 27 قيادة من الوزارة فى المحافظات لمتابعة العام الدراسى

السبت، 17 أكتوبر 2020 11:01 م
وزير التعليم: 27 قيادة من الوزارة فى المحافظات لمتابعة العام الدراسى طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب عامر مصطفى

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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشكر لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية ، فى بداية العام الدراسى الذى انطلق ، اليوم السبت ، مؤكدا أن هناك 27 قيادة من الوزارة فى المحافظات لمتابعة العام الدارسى .

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الدراسة بدأت اليوم في  12 محافظة ، تضم حوالى 12 مليون طالب  .

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، أكد أن الوزارة تستعد منذ نهاية العام الدراسى الماضى، للعام الجديد، وبالتالى حضرنا سيناريوهات عديدة، فالبداية كانت اليوم، بمجموعة من الحلول المرنة، بحسب الفئة العمرية، وبحسب الكثافة، وبالتالى نوعنا مصادر التعلم، واستثمرنا فى كثير من الأمور مثل قنوات تليفزيونية ومنصات رقمية، ومجموعة تقوية، وأيام حضور حتى الآن.

 


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