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وزير التعليم العالى: توفير باقات إنترنت خاصة للمنصات التعليمية خلال أيام

السبت، 17 أكتوبر 2020 10:36 م
وزير التعليم العالى: توفير باقات إنترنت خاصة للمنصات التعليمية خلال أيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والإعلامية لميس الحديدى
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تواصلت مع وزارة الاتصالات ،  لتوفير باقات انترنت مخصوصة للمنصات التعليمية فقط، وبصدد إنهاء التعاقد وتوفير هذه الباقات بأسعار مناسبة جدًا، خلال أيام ، موضحا خلال حواره مع برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن أعضاء هيئة التدريس بدأوا إعداد مقررات ديجتال منذ ثلاثة أشهر
 
وأوضح عبد الغفار ، أن المحاضرات ستكون مسجلة في المرحلة الأولى، وسيسمعها الطالب في أي وقت، ومن خلالها يمكن التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس ، وعن تأخر تنسيق طلاب الدبلومات الأمريكية، قال وزير التعليم العالى: "مفيش طالب اتظلم هذا العام.. إحنا المظلومين.. فالدبلومات الأجنبية شهدت عدة مشكلات، وتم إجراء أكثر من امتحان، حتى وصلنا للسات المصري وتم تشكيل أفضل نتائج ما بين الثلاث امتحانات.. وفى النهاية خرجت نتائج كل الطلاب، وخلال أيام قليلة سننتهى من نتائج الدبلومة الأمريكية المعدلة، بأماكن محفوظة.. والمعادلات العربية حصلت على نسبتها والضعف .
 
وواصل خالد عبد الغفار قائلا :" كان أحد أهدافنا هذا العام افتتاح الجامعات الأهلية، وبالفعل لدينا طلاب في جامعات الجلالة والعلمين وغيرهما ، وتسكين الطلاب في المدينة الجامعية بالجلالة ثلاثة أيام سببه خفض التكلفة عليهم ، وعن سيناريوهات التعامل مع أي تطورات حيال فيروس كورونا، قال:" جاهزون بسيناريوهات للأزمات.. وسنتعامل مع كل حال بحالتها .
 
 
 
 

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