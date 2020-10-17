اليوم السابع
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وزير الاتصالات يفتتح 37 مكتب بريد متطور فى 16 محافظة

السبت، 17 أكتوبر 2020 01:23 م
وزير الاتصالات يفتتح 37 مكتب بريد متطور فى 16 محافظة خلال الافتتاح
كتبت هبة السيد

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أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن افتتاح 37 مكتب بريد بعد تطويرهم وتحويلهم الي مراكز خدمات بريدية متكاملة منتشرين على 16 محافظة على مستوى الجمهورية ومنها الجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، وجنوب سيناء، وسوهاج، والشرقية، والوادى الجديد؛ وذلك خلال جولته اليوم التي قام خلالها بافتتاح مركزين منهما وهما مركز خالد بن الوليد للخدمات البريدية بالزاوية الحمراء في محافظة القاهرة، ومركز الخدمات البريدية بأكاديمية الفنون في محافظة الجيزة بعد تطويرهما لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين؛ رافقه في الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.
 
وخلال الجولة الافتتاحية؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه أصدر تكليفاته بقيام البريد المصري بالانتهاء من تطوير عدد 780 مكتب حتى نهاية العام المالى الحالى ليصل عدد المكاتب المطورة الي 1630 مكتب.
 
كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أن البريد المصري يعد أحد المنافذ المتاحة أمام المواطن المصري لتلقي خدمات مصر الرقمية، كما يعد أحد الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية الى تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
 
يأتى هذا في إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى ينفذها البريد المصري لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين على مراكز الخدمات البريدية، وتتضمن أعمال التطوير تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة، فضلا عن انظمة التأمين والاستدعاء الرقمى.
 
وفي هذا السياق أكد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد على أن البريد المصري في الاونة الاخيرة قام بالتوسع في الخدمات الحكومية المقدمة من خلال منافذه، حيث تم تجهيز عدد 73 مركز خدمة بريدية لاتاحة خدمات الشهر العقاري للجمهور، تيسيرا عليهم ومستهدف تشغيل الخدمة بعدد 109 مركز خدمة بريدية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الشهر العقاري.
 
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
 
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وزير الاتصالات
 
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وزير الاتصالات خلال الافتتاح
 
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جانب من الافتتاح

 

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افتتاح 37 مكتب بريد في 16 محافظة

 

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وزير الاتصالات ورئيس البريد

 

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وزير الاتصالات

 

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وزير الاتصالات بأحد مكاتب البريد

 

 


وزير الاتصالات

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عمرو طلعت

مصر الرقمية

الشهر العقاري

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