هيئة مراقبة الأدوية بالهند توافق على إجراء تجارب المرحلة النهائية للقاح الروسى

كتبت هند عادل

أصدرت الهيئة العامة لمراقبة الأدوية في الهند موافقة لإجراء المرحلة التكيفية 2/3 من التجارب السريرية البشرية لـ لقاح فيروس كورونا Sputnik V في الهند، و ستكون هذه دراسة متعددة المراكز وعشوائية محكومة ، والتي ستشمل دراسة السلامة الخاصة باللقاح.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS في وقت سابق من سبتمبر 2020 دخل صندوق الثروة الرسوى في شراكة لإجراء تجارب سريرية للقاح Sputnik V وتوزيعه في الهند كجزء من الشراكة ، ستوفر 100 مليون جرعة من اللقاح بعد الموافقة التنظيمية في الهند.

قال جي في براساد ، الرئيس المشارك والعضو المنتدب، في مختبرات الدكتور ريدي والتي ستجرى تجارب اللقاح : "هذا تطورهام يسمح لنا ببدء التجارب السريرية في الهند ونحن ملتزمون بإدخال لقاح آمن وفعال لمكافحة الوباء" .

في 11 أغسطس 2020 ، تم تسجيل لقاح Sputnik V الذي طوره معهد الجمالية القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة من قبل وزارة الصحة الروسية وأصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد COVID-19 استنادًا إلى منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري.

يخضع Sputnik V حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في روسيا ويبلغ العدد المقترح للموضوعات 40 الف بالإضافة إلى ذلك ، بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في الإمارات الأسبوع الماضي.