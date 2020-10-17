هل تلبى مصانع الأدوات الكتابية احتياجات السوق دون الاستيراد؟ عضو الشعبة يجيب

كتب أحمد حمادة

قال حسام جابر عضو شعبة الأدوات الكتابية وعضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن قطاع الأدوات الكتابية تضرر بنسبة 50% بالسوق المحلي؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد جابر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مصر مليئة بمصانع الأدوات المدرسية بما يكفى حاجة السوق المحلي؛ كما يوجد فائض للتصدير، لذلك نطالب الجهات المعنية لضبط عملية الاستيراد بالقطاع من الخارج مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة وتشغيل الأيدى العاملة.

وأوضح جابر، أن عودة المدارس نشطت حركة المبيعات بعض الشيء، ونطالب بتقنين استيراد الأدوات المكتبية حتى تستطيع المصانع المحلية البيع والوفاء باحتياجتها وتعويض الخسائر الناتجة عن كورونا.