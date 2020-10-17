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مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

السبت، 17 أكتوبر 2020 11:49 م
مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة سقوط أمطار
كتب عامر مصطفى

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس قطاع التخطيط والمشرع على مركز التنبؤ بوزارة الري، إنه من بداية من منتصف الأسبوع الجاري سيبدأ موسم الأمطار، مشيرة إلى أنه هناك توقعا أن تكون هناك أمطار من يوم الثلاثاء الموافق يوم 20 ولن تكون الأمطار غزيرة وتتراوح على 10 مل في اليوم.

وأكملت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الأمطار ستكون على السواحل الشمالية والدلتا، كما أن عنصر المطر به صعوبة شديدة في التنبؤ بسبب الرياح والسحاب، وغداً سيتم استبيان سقوط الأمطار.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط والمشرع على مركز التنبؤ بوزارة الري، أنه بداية من يوم الثلاثاء ستتغير الأحوال الجوية وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، كما أنه سيكون هناك تقلبات ستبدأ من منتصف الأسبوع الجاري.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

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