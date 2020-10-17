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محمد الباز: أسامة هيكل لا يرى الإعلام المصرى وأنصحه بمتابعة تليفزيون اليوم السابع ومنصة WATCH IT

السبت، 17 أكتوبر 2020 10:18 م
محمد الباز: أسامة هيكل لا يرى الإعلام المصرى وأنصحه بمتابعة تليفزيون اليوم السابع ومنصة WATCH IT برنامج آخر النهار
كتب عامر مصطفى

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وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة إلى وزير الإعلام أسامة هيكل، وذلك بعد هجوم الأخير على وسائل الإعلام المصرية، موضحاً أن تصريحات الوزير الأخير جعلت العاملون في التلفزيون المصري يستغيثون بالرئيس السيسي.

وقال الإعلامي محمد الباز، أن المواقع الإلكترونية في مصر لها صفحات على الفيس بوك تتخطي عشرات الملايين يشارك فيهم الكثير من المصريين، وجميعهم يدخلون على المواقع الإلكترونية، فكيف تقول ذلك عن أن الكثير من أفراد المجتمع لا يشاهدون التليفزيون؟.

وتابع محمد الباز: "تجربة اليوم السابع مثلا في تليفزيون اليوم السابع، وخالد صلاح الحقيقة عامل إحراج طول الوقت للناس اللى بتشتغل في المهنة داخل مصر سابق بعشرين خطوة عامل تليفزيون فيه نشرات أخبار وبرامج رياضية وبرامج فنية تليفزيون طول الوقت في الموقع، هل لم تر ذلك والتفاعل الموجود به".

وأكمل محمد الباز: "عندك الشركة المتحدة عندها منصة WATCH IT وشغالة على المنصات الإلكترونية بشكل غير طبيعي والإنتاج ده حتي سينرجي عملت مسلسل الاختيار وشركة خاصة عملت فيلم الممر، ده مسلسل الاختيار وفر علينا عشرات السنين ضد من يعملون ضد الدولة حتي الأطفال يريدون أن يصبحوا مثل الشهيد  أحمد منسي وأنت في عالم آخر".

وأوضح الباز:" هذا الرجل أسامة هيكل أقدره لأنه شخص له تجربة صحفية شخصية وأنا بطالب النائب العام تقديم بلاغ ضدك وفي ناس بتسمع كلامك ومجموعة صعاليك".


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