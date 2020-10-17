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ماذا تفعل إذا تعرضت لخربشة القطة وطرق الوقاية من العدوى

السبت، 17 أكتوبر 2020 09:00 ص
ماذا تفعل إذا تعرضت لخربشة القطة وطرق الوقاية من العدوى خربشة القطة
كتبت فاطمة خليل

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القطط من ألطف الحيوانات الأليفة التى تحظى بحب الكثير من الناس فى جميع أنحاء العالم وتوفر هذه المخلوقات الرائعة الدعم العاطفى لأصحابها، ويمكن أن تساعد فى تحسين الحالة المزاجية ومع ذلك، يمكنهم أيضًا العض أو الخدش أو الخربشة إذا شعروا بالفزع أو إذا اتخذوا موقفًا دفاعيًا يمكن لأسنانهم وأظافرهم الحادة أن تثقب بعمق، وأحيانًا تخترق الأنسجة والأربطة والأوتار، فى هذا التقرير نتعرف على الإسعافات الأولية التي يجب أن تتخذها لعلاج خربشة القطة للوقاية من أي عدوى، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

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ورغم أن القطط المنزلية يتم تطعيمها عادة ضد بعض أنواع البكتيريا والالتهابات، فإن القطط الضالة يمكنها بالتأكيد حمل البكتيريا عندما تعضك هذه القطط أو تخدشك يجب أن تتخذ خطوات لعلاجها.

قال طبيب طب الطوارئ بكلايفند كلينيك ستيفن سايلز: "قم بزيارة الطبيب في غضون 8 ساعات لتقليل مخاطر الإصابة قد تحتاج إلى مضادات حيوية عن طريق الوريد أو في بعض الحالات قد تحتاج حتى إلى دخول المستشفى."

وأضاف "يمكن أن تكون العدوى شديدة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري أو الذين يعانون من نقص المناعة، كما أن خطر الإصابة لديهم أكبر".

 

يمكن أن تنتقل العدوى من القطط

يمكن للقطط إدخال بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أو بكتيريا العطيفة أو بكتيريا الباستريلا في جسمك.

توجد بكتيريا Staphylococcus aureus بشكل شائع على جلد الإنسان والحيوان وتنتشر بين الإنسان والحيوان من خلال اللمس، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) واعلم أن القطط لا تظهر عليها غالبًا علامات الإصابة بهذه العدوى، لذلك قد يكون من الصعب تحديدها بمجرد النظر إليها.

يمكن أن يصاب الناس بعدوى البكتيريا العطيفة عن طريق ملامسة براز قطة مصابة أو من خلال الماء أو الطعام الملوث إذا أصبت بعدوى العطيفة ، فقد تشمل الأعراض تقلصات في المعدة وحمى وغثيان وإسهال.

قال الدكتور سايلز: "إذا أصبت ببكتيريا الباستريلا بعد أن عضك قط أو خدشك، يمكن أن تظهر العلامات الأولية للعدوى في غضون ساعات قليلة الأيدي والمفاصل والأوتار في خطر كبير".

يمكن أن يصاب الناس أيضًا بحمى خدش القطة، والتي تسمى أيضًا مرض خدش القطة يأتي هذا من القطط المصابة ببكتيريا بارتونيلا هنسيلي من لدغات البراغيث أو عمليات نقل الدم أو القتال مع القطط المصابة الأخرى  يمكن لدغة أو خدش أو حتى لعاب قطة مصابة أن تنقلها.

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ماذا تفعل إذا خربشتك قطة ؟

عليك محاولة طرد أكبر قدر ممكن من البكتيريا ثم غسل الجرح بالماء.

بعد ذلك اغسل الجرح بصابون خفيف وماء أوقف النزيف بقطعة قماش نظيفة وضعي كريم مضاد حيوي ثم لف الجرح بضمادة معقمة احتفظ بضمادة الجرح حتى ترى طبيبك.

بعد أن ترى طبيبك، قم بتغيير الضمادة عدة مرات في اليوم انتبه لعلامات العدوى ، بما في ذلك الاحمرار والتورم وزيادة الألم والحمى.

 

كيف يعالج الطبيب جرح خربشة القطة

يقول الدكتور سايلز: "غالبًا ما تُترك جروح القطط مفتوحة للشفاء هذا يجعل تنظيف الجرح أسهل بالنسبة لك ويقلل من مخاطر العدوى.

من المرجح أن يقوم طبيبك بما يلي:

- ينظف الجرح مرة أخرى ويستخدم مرهم مضاد حيوي.

- وصف المضادات الحيوية إذا كان هناك قلق من العدوى.

- اعطاءك حقنة معززة إذا كان لقاح التيتانوس الخاص بك قديمًا.

- يحدد ما إذا كان الجرح يحتاج إلى غرز.

petmd-cat-scratches

خربشة القطة

الوقاية من العدوى بعد خربشة القطط

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