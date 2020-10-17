سفير مصر الأسبق بالدوحة: قطر دولة قزمة وشعورها بالنقص سبب ما تفعله الآن

ماجد تمراز

قال السفير أحمد منيسي، سفير مصر الأسبق بالدوحة، إنه عاش 3 سنوات في الدوحة، والشعب هناك يعيش على فكرة الونسة، ويبدو أن النظام القطري الحالي يخشى حتى مجالس الود داخل المنازل أو المجالس بدون إذن، ويمنعها من خلال قانون رسمي، وهذا يدل أن نظام الحكم هناك مرتعش وضعيف.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "حمد بن جاسم، هو السبب في كل سوء يحدث داخل وخارج قطر، رغم أنه مش بيشغل أي منصب رسمي حاليا، لكنه هو اللي بيحرك كل شيء هناك، وهي دولة صغيرة الحجم وقزمة وده عملها نوع من العقد النفسية، وكانت دول مجلس التعاون الخليجي كانوا في الاجتماعات يقولون أن قطر تغرد خارج السرب وبعضهم كان يمازح ويقول أنه دولة خالف تعرف".