جهاز التنظيم يستعرض التسوية لـ1714 وتثبيت373 ونقل 528 موظفا في سبتمبر

كتب أحمد حمادة

استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرا تناول بعض جهود الجهاز خلال شهر سبتمبر الماضي، وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، والمعروف إعلاميا بـ"التسوية" لعدد (1714) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد (373) موظفاً من العاملين المؤقتين، وترقية (268) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فصلا عن الانتهاء من دراسة نقل عدد (528) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أنّ الجهاز قد انتهى أيضا من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد (2) من العاملين المؤقتين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومنح حافز التميز العلمي لعدد (49) موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (1752) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى أيضاً من دراسة تمويل درجات لعدد (137) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

علاوةً على ذلك، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد (2595) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقديّ وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وبالنسبة لتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد (34) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، انتهى الجهاز أيضاً من دراسة نقل عدد (23) مُوّظفاً من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على مجموعة نوعية مُغايرة. أما بالنسبة للوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لعدد (334) وظيفة في بعض الجهات الإدارية.

جدير بالذكر، أن الجهاز قد وافق أيضاً على تجديد اعتماد عِدّة مراكز تدريبية في (4) وحدات إدارية. وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي لعدد (20) جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضاً من تقييم عدد (2837) مُتقدماً للندب للهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولشغل وظائف بهيئة المُجتمعات العمرانية وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وفي سياق الخطط التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (4) برامج تدريبية استفاد منها (227) متدرباً مرشحاً لشغل وظائف قيادية بالوحدات الإدارية المختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020/2021.

وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة (2143) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.