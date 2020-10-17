تعرف على علاجات فشلت فى التصدى لهجمات كورونا على البشر

كتبت هند عادل

فيروس كورونا ما زال يمثل تحديا لعلماء العالم، فحتى الآن لا يوجد لقاح أو علاج للفيروس، واعتمد الباحثون والعلماء على الأدوية المعاد استخدامها، واختبروها للعلاج ضد كورونا، ويعمل العلماء والباحثون بلا هوادة لإيجاد لقاح فعال وآمن، ويعمل آخرون على إيجاد علاجات فعالة للمرض الفيروسي القاتل.

ووفقًا لتقرير لصحيفة time now news، صادر عن منظمة الصحة العالمية، في غضون ستة أشهر فقط، أسفرت أكبر تجربة تحكم عشوائية فى العالم على علاجات COVID-19 عن أدلة قاطعة على فعالية الأدوية المعاد توجيهها لـ علاج كورونا وفشل الكثير منها فى التصدى لهجمات الفيروس على البشر.

وأشارت النتائج الأولية من تجربة علاجات Solidarity إلى أن الأدوية مثل redeliver و hydroxychloroquine و lopinavir / ritonavir و interferon يبدو أنها ذات تأثير ضئيل أو لا تؤثر على معدل الوفيات لمدة 28 يومًا أو دورة كورونا لدى المرضى بالمستشفيات.

وتم تنسيق الدراسة من قبل منظمة الصحة العالمية. وتم إجراؤه في أكثر من 30 دولة ونظر في آثار الأدوية على الوفيات الإجمالية ، والحاجة إلى التهوية ، ومدة الإقامة في المستشفى للمرضى في المستشفى، سيتم فحص الاستخدامات الأخرى للعقاقير ، للوقاية ولأغراض أخرى ، في تجارب مختلفة.

وأظهرت تجربة Solidarity Therupatics أن التجارب الدولية الكبيرة ممكنة، حتى أثناء الجائحة ، ويمكن أن تقدم وعدًا بالإجابة على أسئلة الصحة العامة الحرجة، ووفقًا للإصدار الصادر عن منظمة الصحة العالمية، ستنظر تجربة Solidarity في خيارات العلاج الجديدة الواعدة لفيروس كورونا.

وتعد أحدث العلاجات التى مازالت قيد الدراسة هي الأدوية الجديدة المضادة للفيروسات، ومعدلات المناعة، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة المضادة للفيروس التاجي.