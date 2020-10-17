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تعرف على آخر تطورات سباق لقاحات كورونا العالمي

السبت، 17 أكتوبر 2020 08:00 م
تعرف على آخر تطورات سباق لقاحات كورونا العالمي لقاح كورونا
كتبت فاطمة خليل

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تتسابق العشرات من الشركات بدءًا من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى شركات الأدوية الكبرى، لتطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، لأن العالم بحاجة إليه خاصة في ظل الاستعداد للموجة الثانية لكورونا في الشتاء وحددت منظمة الصحة العالمية 42 لقاحًا مرشحًا في مرحلة التجارب السريرية، بعد أن كان عدد اللقاحات 11 في منتصف يونيو الماضى 10  منهم في المرحلة الأكثر تقدمًا "المرحلة الثالثة"، حيث يتم اختبار فعالية اللقاح على نطاق واسع، بشكل عام عشرات الآلاف من الأشخاص عبرعدة قارات.

يُعتقد أن شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Moderna ، وهي تعاون أمريكي ألماني بين BioNTech و Pfizer ، والعديد من المختبرات الصينية التي تديرها الدولة ، ومشروع أوروبي بقيادة جامعة أكسفورد وأسترازينيكا من بين أكثر الشركات الواعدة.

كما سجلت روسيا بالفعل لقاحين لـ COVID-19 ، حتى قبل اكتمال التجارب السريرية.

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قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر يوم الجمعة إنها ستتقدم بطلب للحصول على تصريح طارئ في الولايات المتحدة للقاح في أواخر نوفمبر إذا ظهرت بيانات السلامة.

ولا تزال التجارب السريرية الأخرى في المرحلة الأولى أو الثانية ، في حين أن 156 أخرى في مراحل ما قبل السريرية من التطوير.

بعض طرق صنع اللقاح مجربة وصحيحة ، بينما البعض الآخرلا يزال تجريبيًا.

تستخدم اللقاحات "الكلاسيكية" المعطلة جرثومة فيروسية تم قتلها بينما يستخدم البعض الآخر سلالة ضعيفة أو "موهنة" بما يكفي لإثارة الأجسام المضادة ولكن لا تسبب المرض.

تستخدم أصناف "ناقلات الفيروس" أشكالًا أخرى من الفيروسات الحية لتوصيل الحمض النووي إلى الخلايا البشرية ، مما يؤدي إلى استجابة مناعية.

فيروس الحصبة المعدل ببروتين فيروس كورونا، على سبيل المثال، يمكن أن ينتشر ضد COVID-19.

هناك أيضًا لقاحات تجريبية تعتمد على الجينات باستخدام بقاياDNA أو RNA

حتى الآن، تم نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية فقط في المجلات الطبية ونشرت صحيفة لانسيت يوم الجمعة النتائج الأولية التي أظهرت أن لقاحًا طورته شركة Sinopharm الصينية أثاراستجابة مناعية.

أفادت دراسات مماثلة في الأسابيع الأخيرة عن أحد اللقاحات الروسية، إلى جانب تلك من جامعة أكسفورد، والشركة الصينية CanSino ، و Moderna.

رغم التشجيع، من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنتهي، حيث تم "إيقاف مؤقت" مؤخرًا تجارب لقاحين مرشحين - من إنتاج شركة Johnson & Johnson و Eli Lilly - بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.


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