اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تداول شائعات ومعلومات مضللة عن لقاح الأنفلونزا في أمريكا .. اعرفها

السبت، 17 أكتوبر 2020 10:00 م
تداول شائعات ومعلومات مضللة عن لقاح الأنفلونزا في أمريكا .. اعرفها لقاح الأنفلونزا
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شجع مسؤولو الصحة الأمريكيون الحصول على لقاح ضد الأنفلونزا للمساعدة في تقليل العبء على المستشفيات المشغولة بالفعل في محاربة فيروس كورونا هذا الشتاء، لكن الإدعاءات الكاذبة تهدد جهودهم، ومن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن لقاح الإنفلونزا سيزيد من خطر الإصابة بالفيروس التاجي، في هذا التقرير نتعرف على أبرز المعلومات الخاطئة عن اللقاح في أمريكا، وفقا لموقع "ميديكال".

Screenshot 2020-10-17 122901

وقالت إحدى الادعاءات الكاذبة التي تم تداولها على الفيسبوك وإنستجرام إن لقاح الإنفلونزا سيزيد من احتمال الإصابة بكورونا بنسبة 36 % وقال آخرعلى إنستجرام إن لقاح الإنفلونزا كان أكثر فتكًا بـ 2.4 مرة من فيروس كورونا.

وجدت دراسة وطنية من جامعة ميشيجان أن واحدًا من كل ثلاثة آباء خططوا لتخطي لقاح الإنفلونزا لأطفالهم هذا العام، حيث أشار الآباء والأمهات إلى معلومات خاطئة ، بما في ذلك الاعتقاد بأنها غير فعالة.

وقالت سارة كلارك، عالمة الأبحاث في مركز أبحاث وتقييم صحة الطفل في ميشيجان، والتي قادت الدراسة: "إن للأطباء دورًا مهمًا حقًا في موسم الإنفلونزا هذا.. إنهم بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة وقوية إلى الوالدين حول أهمية لقاح الإنفلونزا."

ولكن مع ارتفاع الإصابات اليومية بـ COVID-19 إلى مستويات قياسية في العديد من الولايات الأمريكية، لا تزال المعلومات الخاطئة تشكل حاجزًا أمام الأشخاص الذين يتلقون التطعيم.

2-flu
 

وقالت جانين جيدري ، الأستاذة المساعدة في جامعة فرجينيا كومنولث التي تدرس الرسائل الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المتعلقة بـ COVID وأعتقد حقًا أن هذا يمتد إلى الأنفلونزا.

أميليا جاميسون، باحثة المعلومات الخاطئة وطالبة الدكتوراه في جامعة جونز هوبكنز، توافق على ذلك.

وقالت: "أصبحت الإنفلونزا محصورة في بعض الروايات التي نراها حول فيروس كورونا".

توقف التطعيم في عام 2020

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) ، حصل 49.2%  فقط من الأشخاص على لقاح الإنفلونزا خلال موسم 2018-2019.

بصرف النظر عن المعلومات الخاطئة ، أدت الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار COVID-19 إلى عدد أقل من الزيارات الطبية الوقائية الشخصية، والتي يتلقى خلالها الكثيرون اللقاح.

كما تم تعليق عيادات لقاح الأنفلونزا الأخرى التي يقدمها عادةً أرباب العمل أو الكنائس أو المدارس.

كما تركت البطالة المرتفعة بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء ملايين الأمريكيين بدون تأمين صحي، مما يعني أن الدول ستحتاج إلى تحصيل تكلفة اللقاح لمزيد من المرضى.

في حين أن فعالية لقاح الأنفلونزا يمكن أن تختلف اعتمادًا على ما إذا كانت سلالة الإنفلونزا المنتشرة في المجتمعات تتطابق مع سلالة اللقاح، قال مركز السيطرة على الأمراض إنه يمنع ملايين الأمراض كل عام.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال باللقاح لجميع الأطفال فوق سن ستة أشهر.

وقالت دانوتا سكورونسكي ، الخبيرة في لقاح الإنفلونزا ، من مركز كولومبيا البريطانية لمكافحة الأمراض: "لم نلاحظ ارتباطًا بين الأطفال ولا البالغين بين تلقي لقاح الإنفلونزا وخطر الإصابة بفيروس كورونا".

بينما تستضيف منصات التواصل الاجتماعي معلومات خاطئة ، فإنها تتخذ أيضًا إجراءات لنشر إرشادات موثوقة حول اللقاحات.

أعلن موقع Facebook هذا الأسبوع أنه سيبدأ في توجيه المستخدمين الأمريكيين إلى معلومات حول المكان الذي يمكنهم فيه الحصول على لقاح الأنفلونزا ، ووعد برفض الإعلانات التي تثبط التطعيم.

قبل الوباء، وضع Twitter و Pinterest سياسات لإعادة توجيه عمليات البحث عن بعض الكلمات الرئيسية المتعلقة باللقاح إلى منظمات الصحة العامة.


لقاح الأنفلونزا

لقاح

لقاحات

الانفلونزا

لقاحات الانفلونزا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء

قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء

ظهور حالتى كورونا في صفوف الرجاء المغربي قبل 24 ساعة على لقاء الزمالك

ظهور حالتى كورونا في صفوف الرجاء المغربي قبل 24 ساعة على لقاء الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة