تداول شائعات ومعلومات مضللة عن لقاح الأنفلونزا في أمريكا .. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

شجع مسؤولو الصحة الأمريكيون الحصول على لقاح ضد الأنفلونزا للمساعدة في تقليل العبء على المستشفيات المشغولة بالفعل في محاربة فيروس كورونا هذا الشتاء، لكن الإدعاءات الكاذبة تهدد جهودهم، ومن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن لقاح الإنفلونزا سيزيد من خطر الإصابة بالفيروس التاجي، في هذا التقرير نتعرف على أبرز المعلومات الخاطئة عن اللقاح في أمريكا، وفقا لموقع "ميديكال".

وقالت إحدى الادعاءات الكاذبة التي تم تداولها على الفيسبوك وإنستجرام إن لقاح الإنفلونزا سيزيد من احتمال الإصابة بكورونا بنسبة 36 % وقال آخرعلى إنستجرام إن لقاح الإنفلونزا كان أكثر فتكًا بـ 2.4 مرة من فيروس كورونا.

وجدت دراسة وطنية من جامعة ميشيجان أن واحدًا من كل ثلاثة آباء خططوا لتخطي لقاح الإنفلونزا لأطفالهم هذا العام، حيث أشار الآباء والأمهات إلى معلومات خاطئة ، بما في ذلك الاعتقاد بأنها غير فعالة.

وقالت سارة كلارك، عالمة الأبحاث في مركز أبحاث وتقييم صحة الطفل في ميشيجان، والتي قادت الدراسة: "إن للأطباء دورًا مهمًا حقًا في موسم الإنفلونزا هذا.. إنهم بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة وقوية إلى الوالدين حول أهمية لقاح الإنفلونزا."

ولكن مع ارتفاع الإصابات اليومية بـ COVID-19 إلى مستويات قياسية في العديد من الولايات الأمريكية، لا تزال المعلومات الخاطئة تشكل حاجزًا أمام الأشخاص الذين يتلقون التطعيم.





وقالت جانين جيدري ، الأستاذة المساعدة في جامعة فرجينيا كومنولث التي تدرس الرسائل الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المتعلقة بـ COVID وأعتقد حقًا أن هذا يمتد إلى الأنفلونزا.

أميليا جاميسون، باحثة المعلومات الخاطئة وطالبة الدكتوراه في جامعة جونز هوبكنز، توافق على ذلك.

وقالت: "أصبحت الإنفلونزا محصورة في بعض الروايات التي نراها حول فيروس كورونا".

توقف التطعيم في عام 2020

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) ، حصل 49.2% فقط من الأشخاص على لقاح الإنفلونزا خلال موسم 2018-2019.

بصرف النظر عن المعلومات الخاطئة ، أدت الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار COVID-19 إلى عدد أقل من الزيارات الطبية الوقائية الشخصية، والتي يتلقى خلالها الكثيرون اللقاح.

كما تم تعليق عيادات لقاح الأنفلونزا الأخرى التي يقدمها عادةً أرباب العمل أو الكنائس أو المدارس.

كما تركت البطالة المرتفعة بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء ملايين الأمريكيين بدون تأمين صحي، مما يعني أن الدول ستحتاج إلى تحصيل تكلفة اللقاح لمزيد من المرضى.

في حين أن فعالية لقاح الأنفلونزا يمكن أن تختلف اعتمادًا على ما إذا كانت سلالة الإنفلونزا المنتشرة في المجتمعات تتطابق مع سلالة اللقاح، قال مركز السيطرة على الأمراض إنه يمنع ملايين الأمراض كل عام.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال باللقاح لجميع الأطفال فوق سن ستة أشهر.

وقالت دانوتا سكورونسكي ، الخبيرة في لقاح الإنفلونزا ، من مركز كولومبيا البريطانية لمكافحة الأمراض: "لم نلاحظ ارتباطًا بين الأطفال ولا البالغين بين تلقي لقاح الإنفلونزا وخطر الإصابة بفيروس كورونا".

بينما تستضيف منصات التواصل الاجتماعي معلومات خاطئة ، فإنها تتخذ أيضًا إجراءات لنشر إرشادات موثوقة حول اللقاحات.

أعلن موقع Facebook هذا الأسبوع أنه سيبدأ في توجيه المستخدمين الأمريكيين إلى معلومات حول المكان الذي يمكنهم فيه الحصول على لقاح الأنفلونزا ، ووعد برفض الإعلانات التي تثبط التطعيم.

قبل الوباء، وضع Twitter و Pinterest سياسات لإعادة توجيه عمليات البحث عن بعض الكلمات الرئيسية المتعلقة باللقاح إلى منظمات الصحة العامة.