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المجلس القومى للمرأة ينعى والدة الشهيد البطل أحمد منسى

السبت، 17 أكتوبر 2020 09:13 م
المجلس القومى للمرأة ينعى والدة الشهيد البطل أحمد منسى والدة الشهيد أحمد منسى
كتبت آية دعبس

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نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع أعضائه وعضواته ببالغ الحزن والآسى سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل أحمد منسى، وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها الشديد لفقدان أم مصرية تجسد معانى الصبر والتضحية.
 
وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.
 
وكانت قد توفيت ظهر اليوم السبت، السيدة" سناء محمد رضا" والدة الشهيد البطل العقيد " أحمد صابر منسي" بعد تعرضها لأزمة صحية، ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.
 

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