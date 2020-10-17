اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يواصل تقديم تذاكر مجانية بمحطات نجيب والدقى وساقية مكى.. صور

السبت، 17 أكتوبر 2020 09:18 م
المترو يواصل تقديم تذاكر مجانية بمحطات نجيب والدقى وساقية مكى.. صور توزيع هدايا على ركاب المترو
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مفاجئاتها لجمهور الركاب حيث قامت للمرة الثانية خلال أسبوع  بتقديم هدايا رمزية لعدد من الركاب عبارة عن محافظ نقدية مجانية عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الثانى ( محمد نجيب _ الدقى _ ساقية مكى ) 
 
يذكر أن المهندس على الفضالي رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة قد أعطوا  توجيهات بأستمرار تواجد عدد  من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطات الخطوط الثلاثة وذلك لأختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تم إختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسون جنيهاً كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن إستخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر  . 
 
وأهدت الشركة اليوم عدد من الكروت الذكية ( محفظة التذاكر ) لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب ، حيث  أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم  داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو الإتجاه التى اتخذتة الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند إستقلالهم مترو الأنفاق . 
 
وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يومياً .
 
توزيع هدايا على ركاب المترو (2)
توزيع هدايا على ركاب المترو 

توزيع هدايا على ركاب المترو (3)
توزيع هدايا على ركاب المترو 

توزيع هدايا على ركاب المترو (4)
توزيع هدايا على ركاب المترو 

توزيع هدايا على ركاب المترو (5)
توزيع هدايا على ركاب المترو 

توزيع هدايا على ركاب المترو (6)
توزيع هدايا على ركاب المترو 

توزيع هدايا على ركاب المترو (7)
توزيع هدايا على ركاب المترو 

توزيع هدايا على ركاب المترو (8)
توزيع هدايا على ركاب المترو 

توزيع هدايا على ركاب المترو (1)
توزيع هدايا على ركاب المترو 

 


المترو

مترو الانفاق

تذاكر المترو

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجربة حية.. ارتياح بين كبار السن بعد تخفيض سعر تذكرة مترو الأنفاق

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 04:00 م

الكارت الذكى.. محفظة نقدية لاستقلال مترو الأنفاق.. إنفوجراف

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 02:30 م

"المحفظة النقدية للكارت الذكى" لاستقلال خطوط مترو الأنفاق × 8 معلومات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:00 ص

تعرف على "المحفظة النقدية" لاستقلال مترو الأنفاق × 9 نقاط

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:00 ص

نشرة الرابعة من تليفزيون اليوم السابع.. السيسى يستقبل وزير الخارجية العراقى.. هدايا مجانية لركاب مترو الأنفاق.. الكويت تسلم مصر 3 متهمين بإثارة الفوضى.. والأشعة تظهر تعرض كهربا لشد في العضلة الخلفية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء

قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء

ظهور حالتى كورونا في صفوف الرجاء المغربي قبل 24 ساعة على لقاء الزمالك

ظهور حالتى كورونا في صفوف الرجاء المغربي قبل 24 ساعة على لقاء الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة