العودة الى المدرسة..4 تمارين لمدة دقيقة واحدة هتزود نشاطك وتقوى مناعتك

كتبت هند عادل

الرياضة عنصر مهم لنمط حياة صحي ، تساعد التمارين على الوقاية من الأمراض والاضطرابات وعلاجها ، ويمكنها أيضًا تعزيز المناعة، ويحتاج طلاب المدارس لممارسة هذه التمارين الهامة بعد عوده موسم الدراسة من جديد قبل الذهاب الى المدرسة في الصباح أو بدء يومهم الدراسى للزيادة من نشاطهم طوال اليوم ودعم جهازهم المناعى.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS التمرين جزء مهم من أسلوب حياة صحي، فهو لا يحافظ على شكل الجسم وصحته فحسب ، بل يضمن أيضًا بقاءعقلك بصحة جيدة، ومشاعر التوتروالقلق والآخرين تحت السيطرة.

ويقدم التقرير التالى 4 تمارين لكامل الجسم مدة كل تمرين دقيقة واحدة



تمرين عضلات الفخذ

هو تمرين رائع للفخذين والساقين إنها تحرك الجسم كله ، مع التركيز على عضلات المؤخرة وأوتار الركبة يمكن أن تساعد الطعنات في تحسين وضع الظهر والرقبة أيضًا قف بشكل مستقيم مع مباعدة رجليك بعرض الكتفين تحريك ساق واحدة للأمام ، وثنيها على الركبة بزاوية 90 درجة دع الساق الأخرى تبقى مستقيمة قدر الإمكان استمر لمدة دقيقة واحدة.

تمرين رفع الساق





التمرين الذي يعمل حقًا على رفع عضلاتك وساقيك هو رفع الساق استلق على ظهرك ، ارفع ساقيك بشكل مستقيم بزاوية 90 درجة مع باقي جسمك إبقاء ساق واحدة ثابتة ، وإسقاط الأخرى ، وتقريبها من الأرض ، ولكن لا تلمسها يجب ألا تحصل الساق على دعم من الأرض ارفعه للخلف وكرر مع الرجل الأخرى في حين أن هذا التمرين يبدو سهلاً ، فمن المؤكد أنه يمنحك حرقًا جيدًا للسعرات الحرارية.

تمرين المدى الثابت

يمكنك القيام بهذا التمرين لتنشيط عقلك في الصباح قبل الذهاب الى المدرسة أيضًا قف في مكان واحد وحرك ساقيك بسرعة ، كما لو كنت تجري كن سريعًا قدر الإمكان ، وافعل ذلك لمدة دقيقة واحدة ستلاحظ أنك تضخ من الطاقة ، مع ارتفاع معدل ضربات القلب ، وستكون جاهزًا لمزيد من التمارين.

تمرين الضغط

تساعد تمارين الضغط على تقوية جسمك من قلبك إلى ذراعيك إلى ساقيك، يمكن أن تساعد التمارين ايضا من هذا النوع على شد بطنك وتساعدك على تحقيق الجسم الذي كنت تحلم به .