اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أكتوبر 2020 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

العودة الى المدرسة..4 تمارين لمدة دقيقة واحدة هتزود نشاطك وتقوى مناعتك

السبت، 17 أكتوبر 2020 03:00 م
العودة الى المدرسة..4 تمارين لمدة دقيقة واحدة هتزود نشاطك وتقوى مناعتك تمارين رياضية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

الرياضة عنصر مهم لنمط حياة صحي ، تساعد التمارين على الوقاية من الأمراض والاضطرابات وعلاجها ، ويمكنها أيضًا تعزيز المناعة، ويحتاج طلاب المدارس لممارسة هذه التمارين الهامة بعد عوده موسم الدراسة من جديد قبل الذهاب الى المدرسة في الصباح أو بدء يومهم الدراسى للزيادة من نشاطهم طوال اليوم ودعم جهازهم المناعى.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS التمرين جزء مهم من أسلوب حياة صحي، فهو لا يحافظ على شكل الجسم وصحته فحسب ، بل يضمن أيضًا بقاءعقلك بصحة جيدة، ومشاعر التوتروالقلق والآخرين تحت السيطرة.

ويقدم التقرير التالى 4 تمارين لكامل الجسم مدة كل تمرين دقيقة واحدة
 

تمرين عضلات الفخذ

 

111

 

 هو تمرين رائع للفخذين والساقين إنها تحرك الجسم كله ، مع التركيز على عضلات المؤخرة وأوتار الركبة يمكن أن تساعد الطعنات في تحسين وضع الظهر والرقبة أيضًا قف بشكل مستقيم مع مباعدة رجليك بعرض الكتفين تحريك ساق واحدة للأمام ، وثنيها على الركبة بزاوية 90 درجة دع الساق الأخرى تبقى مستقيمة قدر الإمكان استمر لمدة دقيقة واحدة.

تمرين رفع الساق

 

222
 

 

 

التمرين الذي يعمل حقًا على رفع عضلاتك وساقيك هو رفع الساق استلق على ظهرك ، ارفع ساقيك بشكل مستقيم بزاوية 90 درجة مع باقي جسمك إبقاء ساق واحدة ثابتة ، وإسقاط الأخرى ، وتقريبها من الأرض ، ولكن لا تلمسها يجب ألا تحصل الساق على دعم من الأرض ارفعه للخلف وكرر مع الرجل الأخرى في حين أن هذا التمرين يبدو سهلاً ، فمن المؤكد أنه يمنحك حرقًا جيدًا للسعرات الحرارية.

 

تمرين المدى الثابت

 

3333

 

يمكنك القيام بهذا التمرين لتنشيط عقلك في الصباح قبل الذهاب الى المدرسة أيضًا قف في مكان واحد وحرك ساقيك بسرعة ، كما لو كنت تجري كن سريعًا قدر الإمكان ، وافعل ذلك لمدة دقيقة واحدة ستلاحظ أنك تضخ من الطاقة ، مع ارتفاع معدل ضربات القلب ، وستكون جاهزًا لمزيد من التمارين.

تمرين الضغط

 

4444

 

 تساعد تمارين الضغط على تقوية جسمك  من قلبك إلى ذراعيك إلى ساقيك، يمكن أن تساعد التمارين ايضا من هذا النوع على شد بطنك وتساعدك على تحقيق الجسم الذي كنت تحلم به . 

 

 


العوده الى المدرسه

التمارين

ممارسه التمارين الرياضيه

تقويه المناعه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 17-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 17-10-2020

"الصحة " تؤكد 93.2 % نسب الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل

"الصحة " تؤكد 93.2 % نسب الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل

خالد صلاح لـ أسامة هيكل: كفاك تنظير دون بصمة لك لا فى الإعلام التقليدى أو التكنولوجي

خالد صلاح لـ أسامة هيكل: كفاك تنظير دون بصمة لك لا فى الإعلام التقليدى أو التكنولوجي

السيسى يوجه بالتوسع فى الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية

السيسى يوجه بالتوسع فى الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية

أمين عام الشيوخ : الفريق جلال هريدى يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا

أمين عام الشيوخ : الفريق جلال هريدى يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع - 2020" بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع - 2020" بالذخيرة الحية

محمد صلاح يدخل التاريخ ويسجل الهدف الـ100 مع ليفربول.. الفرعون المصرى يقود "الريدز" لتعادل مثير مع إيفرتون وينافس مبكرًا على لقب الهداف.. وبطل الدوري الإنجليزي يستعيد توازنه بعد كارثة أستون فيلا.. فيديو

محمد صلاح يدخل التاريخ ويسجل الهدف الـ100 مع ليفربول.. الفرعون المصرى يقود "الريدز" لتعادل مثير مع إيفرتون وينافس مبكرًا على لقب الهداف.. وبطل الدوري الإنجليزي يستعيد توازنه بعد كارثة أستون فيلا.. فيديو

محمد صلاح ثالث أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل لـ100 هدف.. فيديو

محمد صلاح ثالث أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل لـ100 هدف.. فيديو

أهداف مباراة إيفرتون ضد ليفربول 2-2 في الدوري الإنجليزي وهدف محمد صلاح

أهداف مباراة إيفرتون ضد ليفربول 2-2 في الدوري الإنجليزي وهدف محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح فى مباراة إيفرتون ضد ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح فى مباراة إيفرتون ضد ليفربول

تعادل مثير 2-2 يحسم ديربي إيفرتون ضد ليفربول وصلاح يصل للمئوية.. فيديو

تعادل مثير 2-2 يحسم ديربي إيفرتون ضد ليفربول وصلاح يصل للمئوية.. فيديو

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والوداد الليلة فى دورى الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والوداد الليلة فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة