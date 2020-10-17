العمليات الجراحية تزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية لدى 20% من المرضى

كتبت هند عادل

العمليات الجراحية هي إحدى طرق العلاج المتاحة لمختلف الأمراض والاضطرابات وجدت دراسة أجراها علماء من جامعة بازل السويسرية أنه حتى العمليات الجراحية غير القلبية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى 20 %من المرضى.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS القلب من أكثر أعضاء الجسم حيوية ، وأمراض القلب هي الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، تعد العمليات الجراحية، سواء كانت جراحية للقلب أوغير القلب، واحدة من أكثر طرق العلاج تقدمًا وفعالية لمساعدة الأشخاص على عيش حياة أبسط وأسهل وأكثر صحة.

ومع ذلك، وفقًا لدراسة حديثة ، فإن واحدًا من كل خمسة مرضى معرضين لمخاطر عالية يخضعون لجراحة غير قلبية كبرى سوف يصابون بمضاعفات قلبية أو أكثر في غضون عام، و نُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية للقلب ، العناية القلبية الوعائية الحادة ، وهي مجلة تابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

قال مؤلف الدراسة الدكتور كريستيان بولاشر من جامعة بازل بسويسرا: "تكشف دراستنا عن احتمال الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بعد الجراحة غير القلبية أكبر مما هو معترف به حتى الآن والمرضى أيضًا معرضون للخطر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقًا."

أجريت الدراسة على المرضى المعرضين لمخاطرعالية، والذين شملوا كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 ، وأشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. خضع جميع المرضى لجراحة غير قلبية تطلبت منهم البقاء في المستشفى لمدة ليلة واحدة على الأقل. يشمل نوع العمليات الجراحية الحشوية ، وجراحة العظام ، والصدمات ، والعمود الفقري.

وأوضح الدكتور Puelacher: "الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية كبرى يتقدمون في السن بشكل متزايد ولديهم أمراض أخرى ، وهؤلاء هم المرضى الذين ركزنا عليهم في دراستنا من خلال توفير المعلومات حول مضاعفات ما بعد الجراحة ، يوفر بحثنا فرصًا لجعل الجراحة أكثر أمانًا."

وفقًا للبحث ، يتم إجراء أكثر من 300 مليون عملية جراحية في جميع أنحاء العالم كل عام على الرغم من أن للجراحة العديد من المزايا كطريقة علاج ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى أحداث قلبية مثل النوبات القلبية وفشل القلب واضطرابات ضربات القلب والموت، و أظهرت الأبحاث السابقة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى الذين يموتون بعد الجراحة لم يتم قبولهم مطلقًا في الرعاية الحرجة ، مما يشير إلى أن مخاطرهم لم يتم التعرف عليها، بالإضافة إلى ذلك ، لا تُكتشف بعض المضاعفات لعدم وجود أعراض على سبيل المثال ، المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية بعد الجراحة بفترة وجيزة قد لا يعانون من ألم في الصدر بسبب أدوية الألم، هذه النوبات القلبية غير المصحوبة بأعراض تعرض المريض لخطر الموت مثل أولئك الذين يعانون من الأعراض.