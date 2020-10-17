الدواء اللغز .. كيف اختلفت الدراسات حول ريمديسفير لمرضى كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

اختلفت الدراسات العلمية حول فعالية عقارالريمديسفير المضاد للفيروسات لمرضى كورونا، وقد كشفت دراسة كبيرة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن العقار المضاد للفيروسات لم يساعد مرضى كوفيد -19 في المستشفى، على عكس دراسة سابقة جعلت من الدواء معيارًا لعلاج هؤلاء المرضى في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

وبحسب موقع "ميديكال" فإن النتائج التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لا تنفي النتائج السابقة، ولم تكن دراسة منظمة الصحة العالمية صارمة مثل الدراسة السابقة التي قادتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية لكنهم يضيفون إلى المخاوف بشأن مقدار القيمة التي يعطيها العقار الباهظ الثمن لأن أيا من الدراسات لم تجد أنه يمكن أن يحسن البقاء على قيد الحياة.

لم تتم الموافقة على الدواء لكوفيد 19 في الولايات المتحدة، ولكن تم ترخيصه للاستخدام في حالات الطوارئ بعد أن وجدت الدراسة السابقة أنه يقصر وقت الشفاء بمقدار خمسة أيام في المتوسط تمت الموافقة على استخدامه ضد COVID-19 في المملكة المتحدة وأوروبا ، وهو من بين العلاجات التي تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أصيب في وقت سابق من هذا الشهر.

شملت دراسة منظمة الصحة العالمية أكثر من 11000 مريض في 30 دولة تم تعيين حوالي 2750 بشكل عشوائي للحصول على Remdesivir أما البقية فقد حصلوا على عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكوين ، أو مضاد للفيروسات المعزز للجهاز المناعي، أو المركب المضاد للفيروسات لوبينافير-ريتونافير ، أو مجرد رعاية عادية. تم استبعاد الأدوية الأخرى إلى حد كبير من COVID-19 من قبل الدراسات السابقة، ولكن ليس remdesivir.

كانت معدلات الوفيات بعد 28 يومًا ، والحاجة إلى آلات التنفس والوقت في المستشفى متشابهة نسبيًا لتلك التي أعطيت الريمديسفير مقابل الرعاية المعتادة.

لم يتم نشر النتائج في مجلة أو مراجعتها من قبل علماء مستقلين، ولكن تم نشرها على موقع يستخدمه الباحثون لمشاركة النتائج بسرعة.

قال مارتن لاندراي، الأستاذ بجامعة أكسفورد الذي قاد أبحاثًا أخرى لعلاج فيروس كورونا، في بيان: "القصة الكبيرة هي اكتشاف أن الريمديسفير ليس له أي تأثير ذي مغزى على البقاء على قيد الحياة".

وقال "هذا دواء يجب أن يعطى عن طريق الحقن في الوريد لمدة خمسة إلى عشرة أيام، ويكلف حوالي 2550 دولارًا لكل دورة علاجية.. يؤثر مرض كوفيد على ملايين الأشخاص وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم نحن بحاجة إلى علاجات قابلة للتطوير وبأسعار معقولة ومنصفة."

عزت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الاختلاف في استنتاجات الدراستين إلى حقيقة أن منظمة الصحة العالمية كانت أكبر.

وقالت "إنها مجرد دراسة ذات قدرة أعلى بكثير إنه يضاعف أربعة أضعاف عدد الأشخاص في جميع الدراسات الأخرى."

ومع ذلك ، قال الدكتور أندريه كليل ، اختصاصي الأمراض المعدية بجامعة نبراسكا ، والذي ساعد في قيادة دراسة ريمديسيفير الأمريكية ، إن دراسة منظمة الصحة العالمية سيئة التصميم ، مما يجعل استنتاجاتها أقل موثوقية.

كان المرضى والأطباء يعرفون العلاج الذي كانوا يستخدمونه ، ولم يكن هناك حقن وهمي للمساعدة في تجنب الإبلاغ المتحيز عن المخاطر أو الفوائد ، وكان هناك القليل من المعلومات حول شدة أعراض المرضى عند بدء العلاج والكثير من البيانات المفقودة.

وكتب خليل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا يمكن إصلاح تصميم الدراسة الرديء من خلال حجم عينة كبير، مهما كان حجمه".

علاوة على ذلك ، اختبرت دراسة منظمة الصحة العالمية 10 أيام من علاج الريمديسفير، لذلك ربما يكون بعض المرضى قد دخلوا المستشفى لفترة أطول مما يحتاجون إليه فقط لإنهاء العلاج ، مما يجعل مدة إقامتهم تبدو سيئة مقارنة بالآخرين الذين يتلقون الرعاية المعتادة.

وقالت شركة جلعاد للأدوية صانعة Remdesivir ، في بيان إن النتائج لا تتوافق مع دراسات أكثر صرامة ولم تتم مراجعتها أو نشرها بالكامل.