اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الدواء اللغز .. كيف اختلفت الدراسات حول ريمديسفير لمرضى كورونا؟

السبت، 17 أكتوبر 2020 11:00 م
الدواء اللغز .. كيف اختلفت الدراسات حول ريمديسفير لمرضى كورونا؟ دواء ريمديسفير
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختلفت الدراسات العلمية حول فعالية عقارالريمديسفير المضاد للفيروسات لمرضى كورونا، وقد كشفت دراسة كبيرة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن العقار المضاد للفيروسات لم يساعد مرضى كوفيد -19 في المستشفى، على عكس دراسة سابقة جعلت من الدواء معيارًا لعلاج هؤلاء المرضى في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

550

وبحسب موقع "ميديكال" فإن النتائج التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لا تنفي النتائج السابقة، ولم تكن دراسة منظمة الصحة العالمية صارمة مثل الدراسة السابقة التي قادتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية لكنهم يضيفون إلى المخاوف بشأن مقدار القيمة التي يعطيها العقار الباهظ الثمن لأن أيا من الدراسات لم تجد أنه يمكن أن يحسن البقاء على قيد الحياة.

لم تتم الموافقة على الدواء لكوفيد 19 في الولايات المتحدة، ولكن تم ترخيصه للاستخدام في حالات الطوارئ بعد أن وجدت الدراسة السابقة أنه يقصر وقت الشفاء بمقدار خمسة أيام في المتوسط تمت الموافقة على استخدامه ضد COVID-19 في المملكة المتحدة وأوروبا ، وهو من بين العلاجات التي تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أصيب في وقت سابق من هذا الشهر.

شملت دراسة منظمة الصحة العالمية أكثر من 11000 مريض في 30 دولة تم تعيين حوالي 2750 بشكل عشوائي للحصول على Remdesivir أما البقية فقد حصلوا على عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكوين ، أو مضاد للفيروسات المعزز للجهاز المناعي، أو المركب المضاد للفيروسات لوبينافير-ريتونافير ، أو مجرد رعاية عادية. تم استبعاد الأدوية الأخرى إلى حد كبير من COVID-19 من قبل الدراسات السابقة، ولكن ليس remdesivir.

كانت معدلات الوفيات بعد 28 يومًا ، والحاجة إلى آلات التنفس والوقت في المستشفى متشابهة نسبيًا لتلك التي أعطيت الريمديسفير مقابل الرعاية المعتادة.

لم يتم نشر النتائج في مجلة أو مراجعتها من قبل علماء مستقلين، ولكن تم نشرها على موقع يستخدمه الباحثون لمشاركة النتائج بسرعة.

قال مارتن لاندراي، الأستاذ بجامعة أكسفورد الذي قاد أبحاثًا أخرى لعلاج فيروس كورونا، في بيان: "القصة الكبيرة هي اكتشاف أن الريمديسفير ليس له أي تأثير ذي مغزى على البقاء على قيد الحياة".

وقال "هذا دواء يجب أن يعطى عن طريق الحقن في الوريد لمدة خمسة إلى عشرة أيام، ويكلف حوالي 2550 دولارًا لكل دورة علاجية.. يؤثر مرض كوفيد على ملايين الأشخاص وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم نحن بحاجة إلى علاجات قابلة للتطوير وبأسعار معقولة ومنصفة."

عزت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الاختلاف في استنتاجات الدراستين إلى حقيقة أن منظمة الصحة العالمية كانت أكبر.

وقالت "إنها مجرد دراسة ذات قدرة أعلى بكثير إنه يضاعف أربعة أضعاف عدد الأشخاص في جميع الدراسات الأخرى."

ومع ذلك ، قال الدكتور أندريه كليل ، اختصاصي الأمراض المعدية بجامعة نبراسكا ، والذي ساعد في قيادة دراسة ريمديسيفير الأمريكية ، إن دراسة منظمة الصحة العالمية سيئة التصميم ، مما يجعل استنتاجاتها أقل موثوقية.

كان المرضى والأطباء يعرفون العلاج الذي كانوا يستخدمونه ، ولم يكن هناك حقن وهمي للمساعدة في تجنب الإبلاغ المتحيز عن المخاطر أو الفوائد ، وكان هناك القليل من المعلومات حول شدة أعراض المرضى عند بدء العلاج والكثير من البيانات المفقودة.

وكتب خليل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا يمكن إصلاح تصميم الدراسة الرديء من خلال حجم عينة كبير، مهما كان حجمه".

علاوة على ذلك ، اختبرت دراسة منظمة الصحة العالمية 10 أيام من علاج الريمديسفير، لذلك ربما يكون بعض المرضى قد دخلوا المستشفى لفترة أطول مما يحتاجون إليه فقط لإنهاء العلاج ، مما يجعل مدة إقامتهم تبدو سيئة مقارنة بالآخرين الذين يتلقون الرعاية المعتادة.

وقالت شركة جلعاد للأدوية صانعة Remdesivir ، في بيان إن النتائج لا تتوافق مع دراسات أكثر صرامة ولم تتم مراجعتها أو نشرها بالكامل.

49-covid19

دواء ريمديسفير

كورونا

ريمديسفير

ريمديسفير وكورونا

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء

قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء

ظهور حالتى كورونا في صفوف الرجاء المغربي قبل 24 ساعة على لقاء الزمالك

ظهور حالتى كورونا في صفوف الرجاء المغربي قبل 24 ساعة على لقاء الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة