"الإعلاميين" تدعو لاجتماع عاجل لاتخاذ موقف ضد تصريحات أسامة هيكل غير الصحيحة

كتب محمد السيد

دعا طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل لبحث تجاوزات هيكل المستمرة ضد الإعلام المصري، مضيفا أن هيكل ينشر أخبارا وإحصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الإعلام المصري، وذلك عندما يقول إن الأعمار أقل من 35 سنة لا يشاهدون التليفزيون المصري وهم من يمثلون من 60: 65 في المائة من الشعب المصري دون الاستناد على مصدر رسمي لهذه الإحصائيات في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (أهل التخصص) وببيانات دقيقة أن الغالبية العظمى من الشعب المصرى تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والأخبار.

وأضاف طارق سعدة، فى بيان له، أن دراسة الجهاز حددت أن نسبة مشاهدة التليفزيون تصل إلى 57.6٪؜ فى الريف، وفِي الحضر 51.2٪؜ بالإضافة إلى 26.5٪؜ يلجأون إلى الفضائيات، و8.6٪؜ يلجأون للأسر والأصدقاء، و7٪؜ من الأسر تلجأ إلى الإنترنت 2.5٪؜ إلى العمل، وعليه فإن الوزير يمارس اللا مهنية، حيث لا يستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية، فماذا يفعل هيكل؟!

وذكر طارق سعدة نقيب الاعلاميين: "ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه وتحديدا انه افتعل ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة ولايركز في اختصاصاته و في وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجازات الدولة".