اليوم السابع
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اعرف كل شىء عن مرض التهاب الملتحمه وأسباب الإصابة

السبت، 17 أكتوبر 2020 03:00 ص
اعرف كل شىء عن مرض التهاب الملتحمه وأسباب الإصابة التهاب ملتحمة العين
كتبت إيناس البنا

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التهاب الملتحمة أو احمرار العين يؤدي إلى التهاب الملتحمة وهو غشاء شفاف يغطى السطح الداخلى للجفون والجزء الأبيض من العين، والالتهاب والاحمرار في العين من الأسباب المعدية لالتهاب الملتحمة، بما فى ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات.

ووفقا لتقرير موقع "healthline" تشمل الأسباب غير المعدية الحساسية والتهابات الجسم الخارجية والمواد الكيميائية.

ويستخدم مصطلح "العين الوردية" للإشارة إلى التهاب الملتحمة لأن احمرار العين أو احمرارها من أكثر الأعراض وضوحًا، ويعد تغير الطقس وتغير درجة الحرارة بسبب المناخ وسوء نظافة العين إلى حدوث طفرة فى حالات التهاب الملتحمة.

 

ما هو التهاب الملتحمة الفيروسي
 

التهاب الملتحمة الفيروسى هو نوع شائع آخر من العين الوردية التى تصاب بشدة لأن العطس والسعال يمكن أن ينشر الفيروسات المحمولة بالهواء.

 يمكن أن يحدث التهاب الملتحمة الفيروسى أيضًا مع التهابات الجهاز التنفسى العلوى الفيروسية الشائعة مثل الحصبة أو الأنفلونزا أو نزلات البرد، وينتج التهاب الملتحمة الفيروسى عادةً عن إفرازات مائية، حيث تبدأ العدوى فى عين واحدة وتنتشر بسرعة إلى العين الأخرى.

ما الذى يصلح لالتهاب الملتحمة الفيروسى؟
 

لن تعمل المضادات الحيوية ضد الفيروس (على عكس الالتهابات البكتيرية)، حيث لا توجد مراهم أو قطرات عينية فعالة ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب التهاب الملتحمة الفيروسي. لكن التهاب الملتحمة الفيروسى محدد ذاتيًا ، مما يعني أنه سيتعافى من تلقاء نفسه بعد فترة قصيرة. عادة ما يكون الأسوأ من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام ، مع التهاب الملتحمة الفيروسى. بعد ذلك، تبدأ العيون بالتحسن من تلقاء نفسها.

ولكن التهاب الملتحمة الفيروسى الغدى يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 15 يومًا ويؤدى إلى مرض طويل الأمد، وبمجرد ملاحظة العلامات، استشر طبيبك الذي سيقرر مسار العلاج المناسب لك لأنه معد وينتشر للآخرين.

علاج التهاب الملتحمة الفيروسى: يشمل علاج التهاب الملتحمة الفيروسي علاجات داعمة (العلاج المساعد) ، مثل قطرات العين الموضعية، والتى تساعد فى تقليل الأعراض ، على سبيل المثال ، مضيق الأوعية لتبييض سطح العين. تعمل مضادات الهيستامين على تقليل الاحتقان والحكة الموضعية لتقليل الالتهاب. اعتمادًا على شدة الحالة ، يستمر العلاج عادةً لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

 


التهاب الملتحمة الفيروسي

التهاب ملتحمة العين

احمرار العين

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