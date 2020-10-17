اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار سعر اليورو اليوم السبت 17-10-2020

السبت، 17 أكتوبر 2020 01:31 م
استقرار سعر اليورو اليوم السبت 17-10-2020 اليورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 17-10-2020 أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.30 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.28 جنيه للشراء .

18.40 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.30 جنيه للشراء .

18.48 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.29 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.26 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.29 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.37 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.28 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوهاج تتصدر مشروعات المياه بـ2 مليار جنيه.. وتصل المناطق المحرومة لأول مرة

سوهاج تتصدر مشروعات المياه بـ2 مليار جنيه.. وتصل المناطق المحرومة لأول مرة

الصحة تجرى مسحا حراريا للطلاب قبل دخول المدارس وبعد الخروج للكشف عن كورونا

الصحة تجرى مسحا حراريا للطلاب قبل دخول المدارس وبعد الخروج للكشف عن كورونا

الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة