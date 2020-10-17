أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 17-10-2020

كتبت ريهام الباشا

تراجع الذهب اليوم السبت 3 جنيهات على خلفية هبوط أوقية الذهب إلى 1890 دولارا في التعاملات، بعد أن كان سعرها يتجاوز 1900 دولار، بانخفاض أكثر من 10 دولارات، وذلك على خلفية اتجاه لبيع الذهب لجنى الأرباح.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 708.75 جنيه.

عيار 21 سجل 827 جنيها.

عيار 24 سجل 945.25 جنيه.

واستقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع .

سعر اليورو الأوروبى: 18.30 جنيه للشراء، 18.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.74 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.