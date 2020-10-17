أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 17-10-2020

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 17-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 229.20 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 229.20 ريال بما يعادل 61.12$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 210.10 ريال بما يعادل 56.02$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 200.56 ريال بما يعادل 53.48 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 171.90 ريال بما يعادل 45.84 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 133.70 ريال بما يعادل 35.65 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 114.60 ريال بما يعادل 30.56 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,128 ريال بما يعادل 1,901 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,604 ريال بما يعادل 427.82 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 229,202 ريال بما يعادل 61,116 $

انخفضت أسعار الذهب العالمى، أمس الجمعة، ويبدو أنه متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى ثلاثة أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه، بينما يُبدو تقديم المزيد من التحفيز المالى فى الولايات المتحدة أمرا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1903.24 دولار للأوقية، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع الجارى.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1907.50 دولار.