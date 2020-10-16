س و ج.. لماذا يقل نومك مع تقدمك فى السن؟

كتبت فاطمة خليل

مع تقدمنا ​​فى العمر يصبح الحصول على نوم جيد ليلاً أكثر صعوبة، ويمثل أحد التحديات التى تواجه الشيخوخة الصحية استكشاف مشاكل النوم وإصلاحها لضمان حصولنا على قسط كافٍ من الراحة من أجل صحة جيدة، ويجب أن ينام جميع البالغين بين 7 إلى 9 ساعات يومياً، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كيفية تغير نومك مع التقدم فى العمر، بحسب موقع "very well health".

س: ما صعوبات النوم عند كبار السن؟

يعانى كبار السن من صعوبة فى النوم وصعوبة فى الاستمرار فى النوم فمع تقدمنا ​​فى العمر، قد نلاحظ بعضًا مما يلي:

- صعوبة النوم أو الأرق

- النوم أقل عمقًا

- الاستيقاظ ثلاث أو أربع مرات في الليلة

- كثرة الذهاب إلى الحمام

- النوم ليس مريحًا والشعور بالتعب والإرهاق

- ميل إلى النوم في وقت مبكر من المساء والاستيقاظ في الصباح الباكر

س: لماذا ينام كبار السن أقل؟

مع تقدمنا ​​فى العمر، تتغير أجسادنا تؤثر هذه التغييرات على طول ونوعية نومنا اعتمادًا على حالتك، قد ينطبق واحد أو أكثر من هذه العوامل:

- الهرمونات: مع تقدمنا ​​فى العمر، تفرز أجسامنا كمية أقل من اثنين من هرمونات النوم المهمة: الميلاتونين وهرمون النمو.

الميلاتونين مهم لأن التغيرات فى مستوى هذا الهرمون تتحكم فى دورة نومنا. ومع وجود كمية أقل من الميلاتونين يشعر العديد من كبار السن بالنعاس في وقت مبكر من المساء ويستيقظون في الصباح الباكر. قد يواجهون أيضًا صعوبة أكبر في النوم.

- هرمون النمو هو ما يجعل الأطفال ينامون بعمق. ومع تقدمنا ​​في العمر يفرز الجسم كمية أقل من هذا الهرمون ويصبح النوم العميق أكثر صعوبة.

- يسبب انقطاع الطمث الكثير من التغيرات الهرمونية لدى النساء، ما يؤدى فى بعض الأحيان إلى تعرق ليلى وأعراض أخرى تتداخل مع النوم.

- الظروف الصحية: يمكن أن تتداخل الظروف الصحية مع النوم مع تقدمنا ​​فى العمر، نحن أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن تؤدى هذه الأمراض إلى تغيرات في أجسامنا تتداخل مع النوم الطبيعي من خلال إدارة حالتك الصحية جيدًا ، يمكنك تقليل هذا التأثير.

أمثلة على كيفية تعارض بعض الأمراض مع النوم هي:

تسبب بعض الحالات الصحية (مثل التهاب المفاصل) الألم ، ما يجعل من الصعب النوم.

قد تتسبب حالات أخرى (مثل مرض السكري أو تضخم البروستاتا) في استخدام الحمام بشكل متكرر أثناء الليل، ما يقطع النوم العميق.

قد تتسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى في استيقاظك فجأة بسبب صعوبات في التنفس أو تغيرات في معدل ضربات القلب.

قد يسبب مرض باركنسون ومرض ألزهايمر والأمراض العقلية القلق الذي يتعارض مع النوم.

تغييرات نمط الحياة: مع تقدمنا ​​في العمر يتغير روتيننا اليومى، ويمكن أن تؤثر هذه التغييرات على نومنا. عن طريق زيادة التمارين والوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق وتقليل القيلولة ، ستحسن كلاً من طول ونوعية نومك:

وتساعد أشعة الشمس جسمك على إنتاج الميلاتونين الذي ينظم دورة نومك، حاول الحصول على ساعتين على الأقل من التعرض للضوء الساطع كل يوم. إذا كان من الصعب عليك الخروج ، ففكر في استخدام ضوء كامل الطيف في الداخل.

فى حين أن القيلولة يمكن أن تكون رائعة، إذا كنت تنام أكثر من 20 دقيقة فى اليوم، فقد تتدخل فى نومك.

مع تقدمنا ​​فى العمر تزداد احتمالية أننا نتناول دواءً أو أكثر غالبًا ما تتداخل هذه الأدوية مع النوم تشمل بعض الأدوية الشائعة التى تتداخل مع النوم بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والستيرويدات وبعض مزيلات الاحتقان وموسعات الشعب الهوائية.