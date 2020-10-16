ديلي ميل تعلن عن إطلاق فايزر الأمريكية لقاحا تجريبيا لفيروس كورونا

كتبت هند عادل

أظهر لقاح تجريبي ثان لفيروس كورونا قيد الاختبار بواسطة شركة Pfizer Inc وشريكتها الألمانية BioNTech SE نتائج واعدة، وتقول الشركتان إن اللقاح الثاني أنتج عددًا من الأجسام المضادة لدى المتطوعين مثلما أنتج اللقاح الأول، لكن كان له آثار جانبية أقل بكثير.

ووفقًا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أظهرت النتائج المنشورة في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن الجرعة الأولى من اللقاح كانت أكثر عرضة للتسبب في الألم في موقع الحقن والحمى والتعب والقشعريرة مقارنة بالحقنة الثانية، كما تم تحمله بشكل أفضل من قبل المشاركين المسنين، الذين تقل احتمالية حصولهم على لقاحات تحفز الاستجابات المناعية بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم.

تأتي النتائج في أعقاب إعلان شركة Pfizer أنها تخطط لتسجيل مشاركين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في تجربة لقاح COVID-19 الكبيرة والمتأخرة لفهم كيفية عمل التطعيم في فئة عمرية أصغر.

تستخدم لقاحات فيروس كورونا التي يتم اختبارها بواسطة شركتي Pfizer Inc و BioNTech SE شفرة جينية مع ترميز B1 لجزء من البروتين الذي يستخدمه الفيروس لإدخال وإصابة الخلايا البشرية وترميز B2 لجميع البروتين.

بعد تلقي B1 ، عانى 77٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا من ردود فعل مقارنة بـ 75٪ بعد B2 ، على الرغم من وجود تقارير أقل عن الاحمرار والتورم، أبلغ حوالي 80٪ من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا عن تفاعلات خفيفة إلى معتدلة بعد B1 مقارنة بـ 55٪ في B2 ، والتي لم تسبب احمرارًا أو تورمًا بعد أي من الجرعة

يستخدم كل لقاح مرشح من شركتي Pfizer و BioNTech جزءًا من الشفرة الوراثية لمسببات الأمراض ، تسمى mRNA ، لجعل الجسم يتعرف على الفيروس التاجي ويهاجمه في حالة إصابة الشخص.

في اللقاح الأول BNT162b1 (B1) ، يشفر mRNA جزءًا من البروتين الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية وإصابتها، بالنسبة للقاح الثاني ، BNT162b2 (B2) يقوم mRNA بترميز كل البروتين المسمى بروتين سبايك

في التجربة العشوائية اختبر الباحثون جرعة منخفضة عند 10 ميكروجرام وجرعة متوسطة عند 20 ميكروجرام وجرعة عالية عند 30 ميكروجرام تم تقسيم إجمالي 195 مشاركًا إلى مجموعات من 15 لكل منهم تلقوا جرعتين بفارق 21 يومًا عن 10 ميكروجرام أو 20 ميكروجرام أو 30 ميكروجرام أو دواء وهمي، وكان التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا هو الألم في موقع الحقن خلال سبعة أيام من تلقيحها.