دراسة جديدة تشير إلى دور حاسم للخلايا الليمفاوية فى عدوى COVID-19 بدون أعراض

كتبت إيناس البنا

تسبب فيروس كوفيد -19 حتى الآن في وفاة أكثر من مليون شخص وتم تشخيص 35 مليون شخص، لكن نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا - حوالي 45٪، وفقًا للتقديرات الأخيرة - لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

قد تساعد دراسة بأثر رجعي على 52 مريضًا من COVID-19، نُشرت هذا الأسبوع في مجلة mSphere، وهي مجلة مفتوحة الوصول تابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، الباحثين على فهم أفضل لسبب عدم ظهور أعراض المرض على الجميع.

ووجد مؤلفو الدراسة أن المرضى الذين لا يعانون من أعراض قد استضافوا حمولات فيروسية مماثلة لتلك الخاصة بالمرضى الذين يعانون من أعراض، لكن المرضى الذين لا يعانون من أعراض أظهروا مستويات أعلى من الخلايا الليمفاوية (وهى نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الاستجابات المناعية) ، وأزالوا الجزيئات الفيروسية بشكل أسرع ، وكان لديهم مخاطر أقل لفترة طويلة.



دور الخلايا الليمفاوية

قال عالم الفيروسات يوشين شيا Yuchen Xia ، دكتوراه في كلية العلوم الطبية الأساسية بجامعة ووهان في الصين ، والذي عمل على الدراسة الجديدة: "تشير نتائجنا إلى دور مهم للخلايا الليمفاوية ، وخاصة الخلايا التائية ، في السيطرة على إفراز الفيروس".

تم توثيق مجموعة واسعة من أعراض COVID-19 جيدًا. من ناحية أخرى ، فغالبًا ما لا يتم تشخيص حاملات الفيروس بدون أعراض ، ولكن لا يزال بإمكانهن التخلص من الفيروس ونشره للآخرين، مضيفا أن فهم سبب إصابة بعض المرضى بالمرض وعدم إصابة البعض الآخر هو أحد أهم التحديات في كبح الوباء. "فقد تسبب مخاطر انتقال الفيروس أكبر من المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض ، مما يشكل تحديًا كبيرًا للسيطرة على العدوى."

درس الفريق، مسحات الحلق وعينات الدم التي تم جمعها من المرضى في مستشفى رينمين بجامعة ووهان ، بما في ذلك 27 مريضًا تم قبولهم بسبب المضاعفات المتعلقة بـ COVID-19 و 25 مريضًا بدون أعراض تم إدخالهم لأسباب أخرى ولكن ثبتت إصابتهم بالسارس. فيروس -CoV-2 عند الوصول، واستخدم الباحثون مسحات الحلق لتقييم الحمل الفيروسي ، وعلى عينات الدم أجروا اختبارات لقياس الجلوبين المناعي والسيتوكينات والخلايا المناعية.

على الرغم من أن كلا المجموعتين من المرضى كانت لديهما أحمال فيروسية مماثلة ، إلا أن المرضى الذين لا يعانون من أعراض أظهروا زيادة ذات دلالة إحصائية في عدد خلايا CD4 + ، خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى ، مقارنة بالمرضى الذين يعانون من أعراض.

ومثل الدراسات السابقة ، أظهر التحليل الجديد أيضًا أن المرضى الذين يعانون من الأعراض كانوا أكثر عرضة لإظهار ضعف وظائف الكبد مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من أعراض.