المصابون بمرض اضطرابات الأكل أكثر عرضة 12 مرة لتشوهات الجسم.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

وجد الباحثون بجامعة أنجليا روسكين في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل هم أكثر عرضة 12 مرة للانشغال بالعيوب في مظهرهم الجسدي مقارنة بمن لا يعانون منها، وفقًا للباحثين، يمكن أن يؤدي تشوه الجسم إلى القلق والتوتر وتقليل جودة الحياة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قال مؤلف الدراسة مايك تروت من جامعة أنجليا روسكين في المملكة المتحدة: "في حين أن الذين يعانون من اضطرابات الأكل ، مثل فقدان الشهية والشره المرضى، يتشاركون في سمات مماثلة لأولئك الذين يعانون من خلل في الجسم، فإن البحث في أي علاقة بين الاثنين ضئيل".

وأضاف تروت: "يجب أن يقوم أخصائيو الرعاية الصحية الذين يعملون مع الأشخاص الذين يعانون من خلل في الجسم بفحص اضطرابات الأكل بانتظام ، حيث يظهر هذا البحث ارتباطًا قويًا بين الاثنين".

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلةEating and Weight Disorders ، قام فريق البحث بمسح أكثر من 1600 عضو في النادي الصحي تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدوا أن عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تشوه الجسم وهي حالة عقلية تتميز بالهوس بالعيوب المتصورة في المظهر والتي لم يلاحظها الآخرون كانت أعلى بمقدار 12 مرة بين الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم باضطرابات الأكل.

أشار حوالي 30 % من المشاركين إلى اضطرابات الأكل ، ولاحظ الباحثون أن 76 % من هؤلاء الأشخاص يعانون أيضًا من خلل في الجسم.