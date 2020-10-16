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العلماء يحذرون: فيروس كورونا ينتشر أكثر عبر الرذاذ التنفسى فى الشتاء

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 05:00 م
العلماء يحذرون: فيروس كورونا ينتشر أكثر عبر الرذاذ التنفسى فى الشتاء انتشار فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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ما زال فيروس كورونا يحير العلماء الذين يحاولون فك شفرته للتغلب على هجماته، وتعد طرق انتقال الفيروس هي أكثر الأشياء حيرة، وكشفت دراسة لجامعة كاليفورنيا الأمريكية انتقال فيروس كورونا الجديد نتيجة الاتصال المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي وهو ما يظهر بقوة خلال أشهر فصل الشتاء.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news، أشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nano Letters ، أيضًا إلى أن إرشادات التباعد الجسدي المتبعة حاليًا غير كافية للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا.

قال Yanying Zhu ، وهو مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة: "وجدنا أنه في معظم الحالات ، تسافر قطرات الجهاز التنفسي لمسافات أطول من المسافة الاجتماعية البالغة مترين التي أوصى بها مركز السيطرة على الأمراض".

في البيئات الداخلية مثل الثلاجات والمبردات ، حيث تكون درجات الحرارة منخفضة والرطوبة عالية للحفاظ على اللحوم الطازجة والمنتجات من فقدان الماء في التخزين ، قال العلماء إن هذا التأثير يزداد مع انتقال القطرات إلى مسافات تصل إلى 6 أمتار قبل السقوط على الأرض، وقالوا في مثل هذه البيئات يكون الفيروس مستمرا بشكل خاص ويبقى معديا من عدة دقائق إلى أكثر من يوم في بيئات مختلفة.

وأضافوا أن نتائج هذه الدراسة قد تكون تفسيرا لحالات انتشار عدوى فيروس كوورنا الشديدة التي تم الإبلاغ عنها في العديد من مصانع معالجة اللحوم بعدد من دول العالم.

على النقيض من ذلك ، في الأماكن الحارة والجافة ، قال الباحثون إن قطرات الجهاز التنفسي تتبخر بسهولة أكبر، في مثل هذه الظروف ، قالوا إن القطيرات المتبخرة تترك وراءها شظايا صغيرة من الفيروس تنضم إلى جزيئات الفيروس الأخرى التي يتم التخلص منها كجزء من التحدث والسعال والعطس والتنفس.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة لي تشاو "هذه جزيئات صغيرة جدًا ، عادة ما تكون أصغر من 10 ميكرون ويمكن أن تتوقف في الهواء لساعات ، حتى يتمكن الناس من امتصاص هذه الجسيمات بمجرد التنفس".

وأوصى العلماء بالمزيد من التباعد الاجتماعي إذا كانت الغرفة باردة ورطبة، وأقنعة وفلاتر هواء أدق أثناء فترات الجفاف الحار.

 

 


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كورونا في الشتاء

كورونا نيوز

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