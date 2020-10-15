اليوم السابع
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1.7 مليار دولار استثمارات تشغيل حقول البترول 2019

الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:00 ص
1.7 مليار دولار استثمارات تشغيل حقول البترول 2019 وزاره البترول
كتبت- مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول المتعلقة بمصروفات تشغيل حقول البترول خلال العام 2019 بلغت حوالى 1.7 مليار دولار.

 

وكانت المصادر، قد أكدت فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن حجم النشاط الاستثمارى للشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ حوالى 5.3 مليار دولار، فى نشاط البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج البترولية خلال عام 2019.

 

وأضافت المصادر، أن حجم النشاط الاستثمارى للهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالى 6.414 مليار جنيه خلال عام 2019موزعة على عدد من الأنشطة المختلفة منها2.042مليار جنيه فى مجالات البحث وإنتاج البترول للشركات الوطنية و3.649مليار جنيه لرفع كفاءة وإحلال وتجديد وحدات الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات البترولية بما يتناسب مع المواصفات العالمية و430مليون جنيه فى رفع كفاءة خطوط الأنابيب وتحسين خدمة وتعبئة وتداول المنتجات البترولية مضيفة أن حجم مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة بلغت حوالى 293مليون جنيه متمثلة فى أعمال تجديد شبكات الإطفاء والتبريد وتأمين الحقول وتوريد معدات الإطفاء.

 

يذكر أنه خلال العام الماضى تم تحقيق أعلى معدل انتاج للثروة البترولية فى تاريخ مصر خلال عام 2019حيث بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات وارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى الانتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 7.2مليار قدم مكعب يومياً.

 

بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 حوالى 84.2 مليون طن (بزيادة نسبتها 7% عن عام 2018 ) بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 51.9 مليون طن غاز طبيعى، و1.2 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.


البترول

تشغيل حقول البترول

انتاج البترول

اليوم السابع

الاستثمارات الاجنبية

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