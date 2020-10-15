اليوم السابع
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ولاة دارفور يناقشون اليوم قضايا السلام والأمن ونزع السلاح وتأمين موسم الحصاد

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:00 ص
ولاة دارفور يناقشون اليوم قضايا السلام والأمن ونزع السلاح وتأمين موسم الحصاد اديب عبدالرحمن يوسف
وكالات

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تستضيف عاصمة ولاية جنوب دارفور، نيالا اجتماعا لولاة دارفور، اليوم، الخميس، وقال الدكتور اديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في مناقشة القضايا المشتركة بين الولايات ووضع خارطة طريق لمناقشة ومتابعة قضايا السلام والأمن ونزع السلاح ، وتأمين موسم الحصاد بجانب تشكيل آليات مشتركة لقضايا خدمات الصحة والتعليم والكهرباء.
 
واكد اديب مشاركة جميع ولاة دارفور في هذا الاجتماع الذي وصفه بالمهم .
 
وحول توقيت انعقاد الاجتماع قال اديب ، إن السودان يعيش أجواء مابعد اتفاق السلام وهي الفترة التي تتطلب بذل مجهود كبير فى انزال روح اتفاق السلام على أرض الواقع ، وشحذ الهمم في إكمال مشروع السلام الذي يقود الفترة الانتقالية الى المؤتمر الدستورى والانتخابات.

جنوب دارفور

نيالا

ولاة دارفور

اديب عبدالرحمن يوسف

وسط دارفور

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