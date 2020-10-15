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وكيل زراعة الشرقية يعلن جنى 28 ألف فدان من مساحة القطن المنزرعة

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:00 ص
وكيل زراعة الشرقية يعلن جنى 28 ألف فدان من مساحة القطن المنزرعة القطن
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، إن محافظة الشرقية تعتبر الأولى فى الوجه البحرى فى زراعة القطن، حيث بلغت المساحة المنزرعة قطن هذا العام بالمحافظة، بلغت 30 ألفا و506 أفدنة، تم جنى 28 ألف فدان منها، متبقى 10% من المساحة بالجنى الثانية.

 وتابع لـ"اليوم السابع" أن مركز صان الحجر تصدر المركز الأول فى زراعة القطن بـ 7000 فدان، موضحا أن الوزارة وضعت منظومة جديدة عبارة عن حلقات تسويق عددها تسعة حلقات تسويق بمراكز المحافظة، بمراكز صان الحجر والحسينية الزقازيق، وذلك لإلغاء الوسطاء بين المزارع والتاجر، وبلغ سعر القنطار فى الجنية الأولى بعد الفرز بأول مزاد بـ 2085 جنيها، من المحاصيل الاستراتيجية التى تدر عائد مادى للفلاح عن محصول الأرز، وبلغ إنتاجية الفدان من 8 إلى 9 قنطار، ومتوقع يصل فى الجنية الثانية من 10 إلى 12 قنطار بالفدان.

وقال المهندس أكرم محمد مدير مركز تجميع حلقة أبو الأخضر، أن نظام التسويق من خلال الحلقات فى صالح المزارع، حيث يحضر المزارع القطن بعد الجنى إلى الحلقة ويتم تدوين اسم المزارع والجمعية عليه، ويتم وزن القطن وفى حال اكتمال 100 كيس قطن يتم عمل مزاد لبيع القطن، وبعد الفرز والتصافى بالحلقة تنقل الشركة التى وقع عليها المزاد إلى المحلج المتعاملة معه.

 وفى سياق متصل شارك عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، وفى مقدمتهم الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، فى الجنى مع عدد كبير من السيدات الريفيات.

 


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مديرية الزراعة بالشرقية

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