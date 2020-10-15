اليوم السابع
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مياه الغربية تلغي الإجازات والراحات بين العاملين للانتهاء من تطهير مطابق الصرف

الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:00 ص
مياه الغربية تلغي الإجازات والراحات بين العاملين للانتهاء من تطهير مطابق الصرف
الغربية عادل ضرة

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أعلن المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن خطة الشركة واستعدادها لموسم الأمطار والسيول.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، انه تم تطهير جميع المطابق الرئيسة بالشوارع والمناطق الحيوية، والمساهمة مع الوحدات المحلية بتطهير غرف صرف الأمطار، ومراجعة الحالة الفنية لطلمبات محطات الرفع.

وأضاف أنه تم عمل حملات توعية للمواطنين، بإجراءات حالات الطوارئ، والتأكيد على تغذية كافة المولدات الكهربائية الاحتياطية بكميات إضافية من السولار والالتزام بتشغيلها بدون حمل كل 3 ساعات لحين الحاجة إليها.

وأشار أن هناك خطة انتشار لجميع الافرع الثمانية، داخل نطاق الشركة، مشيرا أنه يتم التنبؤ بأكثر المناطق تضررا فى حال ارتفاع منسوب المياه بالشوارع لتكثيف تواجد ماكينات شفط اضافيه مع عربات الشفط.

وأكد أنه تم إلغاء الراحات والإجازات والورادى والتواجد بكامل القوى البشرية داخل محطات الرفع والمعالج والشبكات لدفع القدرات البشرية للتعامل داخل القرى والأماكن المتضررة للتدخل لحل مشكلات الشبكات، بالإضافة لوضع مناديب للشركة بغرفة طوارئ المحافظة 

وأوضح أن هناك لجانا للمرور الدورى على كافة المناطق وخاصة المدن الرئيسية للمتابعة والابلاغ اول بأول بغرفة الطوارئ.

كما أكد أن هناك خطوات لشفط المياه من أسفل الكبارى والانفاق، بتكثيف نزح المياه أسفل الكبارى والانفاق الحيوية، بالتوازى مع نزح المياه كن الشوارع الحيوية، وتوجيه حملات للتعامل مع المياه فى القرى، وتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها لحين تخفيض منسوب المياه.

 


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