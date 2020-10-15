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محافظ الغربية يستجيب لطلبات المواطنين ويخفض رسوم تصالح المبانى للمرة الثالثة

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:19 ص
محافظ الغربية يستجيب لطلبات المواطنين ويخفض رسوم تصالح المبانى للمرة الثالثة قرار محافظ الغربية
الغربية _ عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء للمباني السكنية فقط، والتي تقع في المستوى الرابع بكافة مدن المحافظة مهما كان عرض الشارع على النحو الآتي، طنطا والمحلة 75 جنيها، وكفر الزيات 65 جنيها، وباقي مدن المحافظة 60 جنيهاً.

وأوضح المحافظ وفق بيان اليوم الخميس، أن هذا التخفيض للمرة الثالثة يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ، حيث تم دراسة مطالب المواطنين وعرضها على اللجان المختصة ، مجدداً دعوته لكافة المواطنين بسرعة التصالح قبل 30 أكتوبر، حيث وفرت المحافظة كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين من مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة ، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية ، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية .

يذكر أن محافظة الغربية تعد واحدة من أعلى المحافظات في تخفيض رسوم التصالح بنسبة تعدت الـــ 65 %.

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قرار محافظ الغربية بشأن التصالح مع المبانى المخالفة 

 


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