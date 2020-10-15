فيس بوك وتويتر تحدان من انتشار مقال مشكوك فى صحته حول جو بايدن وأوكرانيا

وكالة الأنباء الإسبانية - إفي

قررت شبكتا فيس بوك ، وتويتر الاجتماعيتين، الحد من نشر مقال لصحيفة (نيويورك بوست) حول صلات محتملة بين المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية ، جو بايدن وأوكرانيا، باعتبار أنه غير موثوق فيه.

ولا تعتاد المنصتان اتخاذ مثل هذا الإجراء في العموم، لكن (فيسبوك) فضلت "الحد من انتشار" المقال، بينما اتخذت (تويتر) إجراء أكثر جذرية بحذفه تماما.

ويستند مقال الـ(بوست) إلى مراسلات إلكترونية ومواد رقمية أخرى مأخوذة من حاسب يعتقد أنه كان يخص هانتر، نجل بايدن، وسربت نسخة منها إلى الصحيفة النيويوركية بواسطة عمدة المدينة السابق ومحامي ترامب الحالي رودي جولياني.

ونظرا لكون جولياني هو المصدر، إضافة إلى مستشار ترامب السابق ستيف بانون الذي كان أول من أبلغ الصحيفة بوجود هذه المواد، أثار ذلك شكوك عدد من الصحفيين وشبكات التواصل الاجتماعي تجاه مصداقية المعلومات التي يتضمنها المقال.