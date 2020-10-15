دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

كتبت آمال رسلان

يعد قطاع النقل السياحى من أكثر القطاعات التى تضررت خلال أزمة كورونا، وأصبحت مواردها صفر خلال الستة أشهر الماضية، مما أدى إلى عجز شركات السياحة عن سداد الرسوم المستحقة على أسطولها من السيارات والأتوبيسات.

وزارة السياحة والآثار اتخذت قرارات مؤخرا لدعم هذا القطاع تعرف عليها:

1- عدد الأتوبيسات المرخصة حاليا سياحيا طبقا لآخر إحصائية لوزارة السياحة 718 أتوبيسا توقفت جميعها بسبب كورونا.

2- أصدر وزير السياحة والآثار قرارا يسمح لشركات السياحة بنقل السائحين المحليين، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية العام.

3- يعد القرار استثنائي لمساندة الشركات عقب توقف حركة التوافد الأجنبي منذ مارس الماضي.

4- قرار الوزير ينص على أن تشغيل الحافلات السياحية في نقل المصريين سوف يتم وفقا لضوابط.

5- يكون الحد الأدني للحافلات 11 فردا والحد الاقصى للتشغيل 50% من الطاقة الاستيعابية.

6- يشترط القرار أن تكون الرحلة وفقا لبرنامج سياحي متكامل.

7- يتم إخطار الوزارة وخط السير بتفاصيل البرنامج كما هو متبع في برامج السياحة الوافدة.

8- القرار يعد تعديل استثنائى للقرار الوزاري الذي يلزم شركات النقل السياحي بعدم إقلال المواطنين المحليين.

9- وذلك طبقا لما تحصل عليه من امتيازات جمركية بهدف دعم قطاع السياحة.