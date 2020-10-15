خبير تواصل اجتماعى: طريقتان لجنى الأرباح من الفيديوهات وهذه نصيحتى للفنانين

كتب-أحمد صلاح العزب

قال محمود السيد، خبير مواقع التواصل الاجتماعى، إن هناك طرق قانونية لجنى الأموال من مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن المحتوى هو الذي يحدد ذلك من خلال تفاعل المشاهدين عليه.

وأشار محمود السيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، إلى أن هناك طريقتان لتحقيق الأرباح، وهما إنتاج محتوى عبارة عن فيديو لإعلان عن منتج ما بأنه يتم الاتفاق على مبلغ مادي مقابل عدد المشاهدات التي يتم تحقيقها.

وأوضح خبير مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك نوع آخر عن طريق فيديوهات تمثيلية مجرد بدء ظهور إعلانات عليه.

ونوه بأن بعض الفنانين اكتشفوا دور السوشيال ميديا في مخاطبة جمهورهم، وبعضهم قام بتسليم حسابه لشركات تديرها للرد على المتابعين والتفاعل عليها ليظل متواجد على الساحة طوال الوقت، وهناك آخرون يقومون بشراء عدد مشاهدات ويتم كشفها وتكون فضائح بعد ذلك.