انطلاق فعاليات معرض مكسيكرانيوس للجماجم قبل احتفالات يوم الموتى بالمكسيك

وكالة الأنباء الإسبانية - إفى

انطلقت في مكسيكو سيتي فعاليات النسخة الرابعة من معرض (مكسيكرانيوس) الأثري الذي يضم مجموعة من الجماجم الضخمة التي أبدعها فنانون عديدون، وذلك قبيل بدء الاحتفالات بـ(يوم الموتى) في أول يومين من الشهر المقبل.

وتستمر فعاليات المعرض في الفترة بين 14 أكتوبر الجاري و10 نوفمبرالمقبل في جادة باسيو دي لا ريفورما في العاصمة المكسيكية، وتشهد وجود 55 جمجة بواقع 30 قطعة جديدة و25 قطعة أخرى هي الأكثر شعبية من بين تلك القطع التي عرضت في النسخ الثلاث السابقة.

وتحظى هذه المبادرة الثقافية بدعم شركة خدمات الجنائز جارسيا لوبيز، وسيقام المعرض في إطار الأنشطة الثقافية المصاحبة لـ(يوم الموتى) أحد أبرز الاحتفالات في المكسيك.

وأوضح مدير الحدث خيراردو إيريرا أثناء مقابلة مع وكالة (إفي) أن "الهدف الرئيس من المعرض هو إيصال الفن الحضري إلى الشوارع".

كذلك، قال إيريرا إن الجماجم العملاقة تم نصبها على جانبي جادة باسيو دي لا ريفورما وبطول كيلومتر تقريبا، وأن كل قطعة مزودة برمز خاص بحيث يمكن للزوار مسح هذا الرمز بهواتفهم المحمولة ومشاهدة مقاطع الفيديو التوضيحية.