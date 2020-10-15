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النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:00 ص
النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى أتوبيسات النقل العام بالقاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة تطبيق قرار إعفاء كبار السن الخاص بتذاكر ركوب المواصلات العامة، حيث يعفى من ثمن التذكرة من يتجاوز سن الـ70 عاما، ويدفع من يتجاوز 60 عاما نصف تذكرة فقط، وذلك تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث أكد المحافظ أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوى أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومى وأن تكون هذه البطاقة سارية حتى يتم تطبيق هذا الإعفاء عليه، وذلك لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة فى هذا الشأن .
 
وأكد عماد عبد الجليل، مدير شئون هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة برئاسة اللواء رزق على، وجهت جميع المحصلين والسائقين بتطبيق القرار بإعفاء كبار السن من دفع ثمن تذكرة الركوب حيث يدفع من تجاوز الـ60 عاما نصف تذكرة ومن تجاوز الـ70 عاما يعفى نهائيا، مشيرا إلى أن ذلك يتم بعد الإطلاع على بطاقة الرقم القومى للراكب.
 
وأضاف عبد الجليل، لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعة من رئيس الهيئة لتنفيذ القرار حرصا على تخفيف العبء عن المواطنين من كبار السن، مشيرا إلى أن الهيئة تشهد حاليا أعمال تطوير كثيرة منها البدء فى تحويل أتوبيسات السولار لتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
 
وأوضح أن الهيئة تشغل حاليا اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى ومنها خدمات مكيفة بسعر 10 جنيهات ونصف المسافة بـ6 جنيهات، وهناك أتوبيسات تعمل بالغاز بسعر 5 جنيهات وهى تحافظ على البيئة وتوفر نفقات السولار وقطع الغيار.
 

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