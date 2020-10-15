اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير حسين هريدى: الإخوان اتفقوا مع مخابرات أمريكا على اغتيال عبد الناصر

الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:24 ص
السفير حسين هريدى: الإخوان اتفقوا مع مخابرات أمريكا على اغتيال عبد الناصر
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إدارة جورج بوش والمخابرات الأمريكية، قامت بتغيير الاسم الكودى الخاص بأحد القادة العرب كان يعمل كعميل مع جهاز الـ CIA، وقال: "شعار حركة 6 أبريل، هو نفس شعار إحدى الحركات فى صربيا، وأنه تم تدريب عدد من أعضاء الحركة فى صربيا، وإدارة بوش الإبن بعد هجمات 11 سبتمبر، وصلها القناعة بضرورة الإطاحة بعدد من الأنظمة العربية ومن بينهم مصر".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج "من مصر"الذى يذاع على قناة cbc: "علاقات جماعة الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الأمريكية، تعود إلى ما قبل عام 1952، لدرجة أنه تم الاتفاق بينهما على إنشاء ما عرف بالمركز الإسلامى فى جينيف، وكان هدفه هو اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر".

وقال: "لو راجعت جلسات الاستماع فى الكونجرس والخاصة بالأوضاع الداخلية فى مصر، مش هتلاقى ولا حد من الناس اللى بتروح تشهد هناك يعترفوا أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، على الرغم من تورطهم فى عمليات إرهابية وأنهم المصدر الأول للإرهاب، وهم لن يعترفوا أن الجماعة الأم للإرهاب هى جماعة الإخوان الإرهابية منذ الأربعينيات من القرن الماضى".

 

 


الاخوان

الإرهاب

جماعة الاخوان الارهابيه

الجماعه الارهابيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حملة ترامب" لتليفزيون اليوم السابع: أوباما سعى لتقوية الإخوان و محمد مرسى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:30 م

إبراهيم عيسى: طول الوقت الإخوان لديهم خريطة لاستهداف الشخصيات والدولة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:22 م

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:54 م

إكسترا نيوز تبرز تقرير اليوم السابع بشأن مؤامرة الإخوان وأوباما ضد مصر.. فيديو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:51 م

وفاء عامر ترد على الإخوان بعد مشاركتها فى تحدى إنجازات السيسى: بس يا خونة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حبس وغرامة.. عقوبة السير عكس الاتجاه وارتكاب حادث مرورى وفقا للقانون الجديد

حبس وغرامة.. عقوبة السير عكس الاتجاه وارتكاب حادث مرورى وفقا للقانون الجديد

الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة